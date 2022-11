Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con migliaia di sconti in migliaia di articoli disponibili sul catalogo Amazon. Le offerte non hanno affatto deluso le aspettative e, come vi stiamo raccontando tramite la nostra rassegna stampa dedicata, ce ne sono per tutti i gusti. Ora però ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero una soundbar spettacolare che rivoluzionerà completamente il vostro modo di ascolare film, serie tv e musica.

La Bose Soundbar 500 è infatti attualmente disponibile a soli 399,95€ invece di 599,95€; si tratta di uno sconto del 33% che vi farà risparmiare ben 200,00€! Considerando la qualità fantastica del prodotto, che ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre mille recensioni, si tratta di un’offerta davvero imperdibile!

La Bose Soundbar 500 vi permetterà di godere di un’esperienza audio immersiva e potente, pur non occupando spazio: è infatti sottile, elegante e facilissima da comandare. Potrete infatti scegliere di utilizzare l’app Bose Music, il telecomando incluso nella confezione o il telecomando Bose Soundbar Universal Remote per gestire la riproduzione dei contenuti, avendo sempre a portata di mano un modo per modificare il volume, cambiare brano o fermare la musica.

Inoltre, grazie all’integrazione con Amazon Alexa, potrete utilizzare la voce non solo per riprodurre la musica, ma anche per chiedere le previsioni del tempo e le notizie del giorno, fare domande e molto altro. I microfoni posizionati sul fronte della cassa consentono infatti un’acquisizione vocale eccellente anche quando il volume è alto, permettendovi di parlare senza dover fermare ciò che state ascoltando.

Infine, tramite la compatibilità con Bluetooth e Wi-Fi, connettere lo smartphone con la soundbar è semplicissimo: in meno di un minuto dall’accensione potrete iniziare a riprodurre musica dai servizi integrati come Spotify o Amazon Music, o far partire un film da Netflix dalla vostra smart TV.

Insomma, la Bose Soundbar 500 rappresenta un prodotto eccellente che non possiamo che consigliarvi, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Il nostro suggerimento è quello di approfittare dell’offerta il primo possibile, dato che potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire non solo della consegna rapida, ma anche gratuita di ogni ordine; il servizio è gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, quindi il Black Friday è il momento perfetto per provarlo!

