Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth compatto ma potente, c’è una proposta che merita tutta la vostra attenzione: la Soundcore Select 4 Go. In questi giorni è disponibile a un prezzo eccezionale di soli 21,99€, un’offerta limitata che la rende una rivale diretta delle più blasonate JBL. Questo piccolo gioiello racchiude caratteristiche sorprendenti per la sua fascia di prezzo: portabilità estrema, impermeabilità totale, lunga autonomia e un suono ricco e definito.

Soundcore Select 4 Go, chi dovrebbe acquistarla?

Uno dei punti di forza principali di questo modello è senza dubbio la durata della batteria. Con fino a 20 ore di riproduzione continua, potrete godervi la vostra musica preferita per l’intera giornata, senza dover pensare alla ricarica. È la compagna ideale per le gite fuori porta, le giornate in spiaggia o le lunghe serate in compagnia. Inoltre, il suono da 5W garantisce prestazioni audio nitide e dinamiche, sorprendenti per un dispositivo così compatto.

Pensata per accompagnarvi ovunque, la Soundcore Select 4 Go vanta una certificazione IP67 che assicura protezione totale da acqua e polvere. Non solo: è anche galleggiante, il che la rende perfetta per le attività all’aperto come rafting, escursioni sul lago o feste in piscina. Il design leggero e il cinturino integrato ne facilitano il trasporto, sia che stiate facendo trekking, pedalando o semplicemente passeggiando.

Infine, se desiderate un’esperienza audio ancora più immersiva, potrete sfruttare la funzione TWS (True Wireless Stereo) per collegare due dispositivi Soundcore in modalità stereo senza fili. A questo prezzo e con queste caratteristiche, la Soundcore Select 4 Go rappresenta un’opportunità davvero interessante per chi cerca qualità e praticità a un costo contenuto. Approfittatene finché l’offerta è attiva!