Questo spazzolino elettrico sonico oggi vi costa quasi la metà! (-42%)

Quando si tratta di acquistare uno dei migliori spazzolini elettrici, saltano fuori pochissimi brand in grado di soddisfare le esigenze. Uno di questi è Philips che, tramite Amazon, propone oggi il suo Sonicare Serie 3100 quasi a metà prezzo. Vi basteranno infatti soltanto 69,99€ invece di 120,99€ per acquistarlo, con l'offerta che include 2 manici delle spazzole, 2 testine standard e 2 caricabatterie.

Philips Sonicare Serie 3100, chi dovrebbe acquistarlo?

Tutti coloro che cercano un sorriso splendente e una salute dentale impeccabile dovrebbero tenere in considerazione questo spazzolino elettrico, tra i pochi a competere con le soluzioni Oral-B. Il Philips Sonicare Serie 3100, infatti, sarà in grado di garantirvi un'igiene dentale simile a quella offerta da professionisti, con la comodità di farlo a casa propria. Con una rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale, questo spazzolino elettrico sonico è consigliato a chi punta a un'azione di pulizia più profonda e delicata, senza tralasciare la protezione di denti e gengive, grazie al sensore di pressione integrato.

Perfetto per gli ordinati, il Philips Sonicare, con le sue funzioni SmarTimer e QuadPacer, vi guiderà passo dopo passo nello spazzolare ogni zona del cavo orale per il tempo consigliato, assicurando una copertura totale ed efficace. Vi cattureranno anche le comodità offerte dal set, che include 2 manici delle spazzole e 2 testine standard, per non parlare del duplice caricabatterie che lo rende ideale per le coppie.

Insomma, è sicuramente un acquisto conveniente per chi vuole fare un considerevole passo avanti verso una routine di cura dentale ottimizzata. Ribadiamo che acquistarlo ora significa approfittare di un risparmio del 42%, che si traduce in una spesa di circa 50€ in meno.

