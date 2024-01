Lo storico Memtest86+ si aggiorna, tutte le novità

Un significativo passo avanti è stato compiuto nel mondo degli strumenti di test della memoria con l'annuncio dell'aggiornamento V7 di Memtest86+. Questa applicazione open source, dedicata alla diagnosi della memoria, ha ricevuto una serie di miglioramenti e correzioni di bug, segnando un importante traguardo nella sua evoluzione.

Il precedente aggiornamento di Memtest86+ risale a oltre due anni fa, con la versione V6, quando il tool ha ricevuto il suo primo aggiornamento significativo dai primi anni del 2000. Da allora, Memtest86+ V6 è stato completamente rifatto da zero, consentendo una maggiore regolarità di aggiornamenti e ottimizzazioni. Questo strumento, indipendente dal sistema operativo e installabile su un'unità USB, è particolarmente noto per la sua affidabilità e accuratezza nei test di memoria.

Tra le principali caratteristiche introdotte con questo aggiornamento, spicca la possibilità per gli utenti di visualizzare i timing in tempo reale sui sistemi che utilizzano CPU Intel Core dalla 1a alla 14a generazione. Inoltre, è stata implementata una funzione ECC preliminare su alcune CPU AMD Ryzen, confermando l'attenzione del team di sviluppo verso una vasta gamma di hardware.

Change log V7: IMC polling for live RAM settings

Preliminary support for ECC polling

Add support for MMIO UART

Add debugging options

Bug fixes & optimizations

Memtest86+ è ritenuto uno strumento indispensabile da parte di overclocker e utenti con competenze diverse, grazie alla sua capacità di individuare e risolvere i problemi legati alla RAM, permettendo la configurazione ottimale di overclocking. La sua semplicità di utilizzo consente agli utenti di identificare eventuali difetti nei singoli moduli di memoria o slot DIMM.

È importante sottolineare che Memtest86+ deve essere eseguito da un dispositivo di avvio primario indipendente, garantendo così l'accesso completo alle risorse hardware senza interferenze. Questa modalità di esecuzione non solo assicura la stabilità, ma consente allo strumento di generare codici di errore indicativi di una RAM instabile durante i test di stress.

In base alle dimensioni della memoria e alla velocità del sistema, il completamento di alcuni passaggi approfonditi potrebbe richiedere diverse ore o persino giorni, a seconda della configurazione dell'utente. Memtest86+ offre la possibilità di scaricare la nuova versione, con ISO installabili per l'unità USB, tramite un programma di installazione di Windows o un ISO Linux, facilitando il processo di aggiornamento per gli utenti di entrambe le piattaforme.