Continua la nostra rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022 e, tra le varie, vi segnaliamo ora uno sconto che ha davvero pochi eguali sulla piattaforma! Tant’è che, ne siamo certi, è plausibile che questa offerta si esaurisca molto presto, vistolo sconto mostruoso applicato da Amazon per questo Black Friday 2022.

Di che si tratta? Di una splendida smart TV a marchio Samsung, con risoluzione 4K, ed un pannello con tecnologia QLED da ben 65″, ed il cui prezzo originale della bellezza di 1.349,00€, è oggi ribassato a soli 949,00€, e dunque con un taglio di 400 euro rispetto al prezzo originale! Come dicevamo: si tratta di un affare davvero ottimo, specie perché parliamo di un pannello di grandi dimensioni, prodotto da un brand di indubbia qualità e fama, ma venduto al di sotto dei 1000 euro!

Capace di offrire un’esperienza visiva senza pari, grazie alla qualità del suo pannello QLED, la Samsung QE65Q95TDTXZT è una smart TV completa ed appagante, capace di rispondere a qualsiasi esigenza in termini di intrattenimento video, complice una serie di tecnologie implementate che possono facilmente fare la gioia tanto del cinefilo quanto del gamer.

Si parte, ovviamente, dallo schermo: un pannello sottile e di dimensioni generose, animato dalla tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array+, che garantisce un controllo preciso delle zone illuminate, senza sbavature, e creando così uno stacco netto tra i colori luminosi, i bianchi brillanti, ed i neri più profondi, garantendo così la pulizia e la nitidezza dei dettagli, ed uno spettacolo per gli occhi.

Inoltre, come è ormai costume per i prodotti di fascia alta, anche questa smart TV include un preciso ed efficiente sistema di analisi delle immagini a schermo, supportato dal potente processore Quantum di Samsung, e gestito da una IA ad hoc, che effettua un’analisi delle immagini effettuando, dove possibile e necessario, un upscaling della qualità dei contenuti. In questo modo, anche a fronte di una fonte al di sotto dell’alta definizione, la smart Tv tenta di garantire comunque immagini rifinite e pulite.

Come se non bastasse, l’IA integrata effettua anche una rifinitura continua di dettagli come la luminosità e il contrasto, così che la resa cromatica sia sempre eccezionale, a prescindere dal contenuto. Ciò, viene poi ulteriormente incentivato dal supporto alla tecnologia HDR10+, che evidenzia i piccoli dettagli e le sfumature grazie ad una mappatura tonale dinamica, effettuata scena per scena.

Dulcis in fundo, oltre ad integrare quelle che sono le ormai tipiche funzioni smart di questa gamma di prodotti, quali la presenza di un assistente vocale (qui Alexa ed il Bixby di Samsung) ed una serie infinita di app per la visione dei servizi in streaming, dal punto di vista del design, questo modello include anche l’ottimo sistema One Invisible Connection, ovvero la presenza di un unico cavo per connettere tutti i dispositivi esterni.

In estrema sintesi: questa smart TV è connessa ad una centralina (ovviamente inclusa), che può essere separatamente, ed a cui far confluire tutte le connessioni tra cui l’antenna, eventuali dispositivi HDMI come le console e, ovviamente, l’alimentazione elettrica. Da questa centralina parte poi un unico cavo di piccole dimensioni che va ad alloggiarsi dietro la TV, ed attraverso il quale passa ogni segnale, così da evitare cavi penzolanti e sgradevoli, specie qualora si voglia effettuare un’istallazione a parete.

