Squid Game su Netflix e tutto l'intrattenimento Sky a 19€ al mese, ma solo se fai presto

Se siete amanti delle serie TV e state cercando un'opportunità per espandere la vostra esperienza di intrattenimento, non potete lasciarvi sfuggire l’offerta esclusiva di Sky e Netflix. Il pacchetto Intrattenimento Plus, che unisce i contenuti di entrambi i servizi a un prezzo sorprendente, è disponibile a soli 19,90€ al mese per i primi 18 mesi. Questa promozione permette di avere accesso a una vasta gamma di film, serie e documentari, tra cui la seconda stagione di uno dei fenomeni televisivi più chiacchierati degli ultimi anni: Squid Game.

Vedi offerta su Sky

Offerta Sky & Netflix, perché approfittarne?

La seconda stagione di Squid Game, arrivata da poco su Netflix, è sicuramente uno dei contenuti più attesi da tutti i fan della serie. Dopo il grande successo della prima stagione, la trama della nuova stagione promette nuovi giochi ad alta tensione e sorprese mozzafiato. Con questa offerta, potete guardarla insieme a tutte le altre produzioni originali Netflix, come The Crown, Stranger Things e molte altre, godendovi l'intera esperienza senza preoccuparvi del prezzo. E se avete già un account Netflix, questa offerta non esclude il vostro abbonamento esistente, ma consente di ampliare l’offerta a un prezzo incredibile.

Oltre a Netflix, l’offerta comprende anche l'accesso a Sky, con contenuti esclusivi in Ultra HD per una qualità visiva senza pari. Con Sky, avrete accesso a serie originali come Gomorra e The New Pope, ma anche a film in prima visione, eventi sportivi e programmi per tutta la famiglia. Tutto ciò è incluso nel pacchetto Intrattenimento Plus a 19,90€ al mese, con il vantaggio ulteriore di poter attivare il servizio con un costo di attivazione ridotto a soli 19€. Non c’è nessuna scusa per non approfittare di questa offerta che rende l’intrattenimento di qualità alla portata di tutti.

L'offerta è disponibile fino al 19 gennaio, quindi se volete approfittare di questa combinazione di Sky e Netflix, è il momento di agire. Ricapitolando, con 19,90€ al mese per i primi 18 mesi, avrete accesso a un mondo di contenuti esclusivi, senza dover sborsare una cifra esorbitante.

