Stazione Centrale di Milano, videosorveglianza smart basata su 5G grazie a Vodafone

Vodafone, IBM e Ferrovie dello Stato stanno sperimentando alla Stazione di Milano un nuovo sistema di videosorveglianza intelligente che sfrutta la rete 5G.

La Stazione Centrale di Milano da giugno dispone di un sistema di videosorveglianza wireless basato su tecnologia 5G e sensoristica evoluta che consente il rilevamento automatico di problemi di sicurezza. Come spiega Il Sole 24 Ore è la piattaforma stessa che in base alle immagini catturate è in grado di interpretare i fatti e reagire di conseguenza allertando la sala controllo. Si pensi ad esempio a un ladro in fuga, un bagaglio abbandonato oppure un viaggiatore che si sente male.

L’iniziativa fa parte del progetto di sperimentazione 5G milanese che vede coinvolta Vodafone, IBM e Ferrovie dello Stato come previsto dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Al momento vengono impiegate 10 videocamere ad altissima risoluzione che presidino le zone principali della Stazione. Il tutto abbinato a una rete 5G e una piattaforma multi-access edge computing. Il cuore del sistema è un software di elaborazione dati che grazie ai collegamenti veloci riesce a operare in tempo reale.

“L’introduzione del 5G ha consentito di dislocare telecamere all’interno della stazione ferroviaria con la massima flessibilità e senza cablaggi di rete”, ha spiegato Sabrina Maggioni, direttore programma 5G di Vodafone Italia. “Tempi e costi di implementazione degli impianti sono stati ridotti drasticamente senza rinunciare alla qualità delle immagini acquisite”.

Il progetto è complesso e infatti ha richiesto circa un anno di lavoro, anche per individuare il miglior approccio per il rispetto delle norme sul GDPR. Oggi però le realtà coinvolte dicono che i risultati sono sorprendenti. La qualità video raggiunta è eccellente e l’eventuale ricerca in archivio di soggetti specifici (persone o bagagli) nelle 24 ore si prospetta ideale per indagini.

“Il lavoro svolto ci permetterà di utilizzare il 5G non solo nell’ambito della security ma anche nello sviluppo e nell’impiego della moderna tecnologia IoT”, ha dichiarato Alessandro La Rocca, direttore generale di Fs Technology.