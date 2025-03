Nate per Xbox, perfette anche su PC e PS. Minimo storico oggi per queste cuffie

Vedi offerta su Amazon

Le offerte della Festa delle Offerte di Primavera continuano a sorprendere gli appassionati di tecnologia e gaming con sconti imperdibili. Tra le occasioni più allettanti del momento spiccano le SteelSeries Arctis Nova 5X, cuffie pensate per Xbox ma perfette anche per PC e PlayStation. Oggi, queste straordinarie cuffie da gaming si trovano al minimo storico di 99,99€ rispetto al prezzo medio di 160€, offrendo un'opportunità da non perdere per migliorare la propria esperienza di gioco.

SteelSeries Arctis Nova 5X, chi dovrebbe acquistarle?

Uno dei punti di forza delle SteelSeries Arctis Nova 5X è la possibilità di accedere a oltre 100 preset audio personalizzati per i giochi più popolari come GTA V, FIFA e Call of Duty, grazie all'app Arctis Nova 5 Companion. Questo consente di immergersi in un'esperienza sonora ottimizzata per ogni titolo, migliorando l'individuazione dei suoni e la qualità dell'audio. Inoltre, il microfono ClearCast 2.X di nuova generazione, completamente retrattile, garantisce una comunicazione chiara e priva di distorsioni, supportando un audio a 32KHz/16Bit per una nitidezza senza precedenti.

La batteria di nuova generazione da 60 ore rappresenta un altro grande vantaggio di queste cuffie, permettendovi di giocare per intere sessioni senza preoccuparvi della ricarica. Con un'autonomia di circa 8 ore al giorno per un'intera settimana, le Arctis Nova 5X offrono un'incredibile durata. E se avete bisogno di una ricarica rapida, la tecnologia USB-C consente di ottenere fino a 6 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica. Una caratteristica essenziale per i giocatori che vogliono massimizzare il tempo di gioco senza interruzioni.

Infine, le Arctis Nova 5X vantano la tecnologia Quick-Switch Wireless, che consente di passare istantaneamente tra il gioco in 2,4GHz e il Bluetooth 5.3 con un semplice tocco di pulsante. Questo vi permette di rispondere a una chiamata o ascoltare contenuti multimediali senza interrompere la sessione di gioco. Grazie alla compatibilità multipiattaforma, potrete utilizzarle su PC, PlayStation, Switch, Meta Quest, smartphone e tablet tramite il pratico dongle USB-C. Un prodotto versatile, performante e ora disponibile a un prezzo eccezionale: un'occasione da non lasciarsi sfuggire!