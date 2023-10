STUPENDA cassa Bluetooth Yamaha al prezzo più basso di sempre! -20%

Mentre si avvicina Natale in molti attendono il Black Friday per risparmiare sui propri acquisti tech. Tuttavia, non dovrete aspettare questo evento, dato che Amazon riserva sempre ai suoi clienti tantissime offerte molto interessanti, come la splendida cassa Bluetooth portatile Yamaha WS-B1A, che trovate al prezzo più basso di sempre.

Grazie a questa promozione, infatti, la pagherete appena 79,99€ anziché 99,99€, ben 20,00€ in meno rispetto al prezzo mediano su Amazon. Si tratta di un'ottima occasione per portare a casa un prodotto di qualità eccezionale a un prezzo così ridotto!

Cassa Bluetooth portatile Yamaha WS-B1A, chi dovrebbe acquistarla?

Yamaha è un marchio più che conosciuto dagli amanti della musica per la qualità del suono dei suoi prodotti, e questa cassa Bluetooth portatile non fa certo differenza. Nonostante le dimensioni ridotte è in grado di riprodurre ogni sfaccettatura sonora della vostra musica preferita in modo potente e pulito fino a 12 ore consecutive. Si tratta quindi del compagno di viaggio ideale per chi cerca un prodotto in grado di allietare scampagnate, picnic, escursioni e feste con gli amici.

Grazie alle dimensioni compatte è perfetta da portare sempre con voi, anche al mare o in spiaggia: infatti, questa ottima cassa Yamaha ha una certificazione IP67, per cui è resistente a polvere e schizzi d'acqua, e potrete anche immergerla per circa 30 minuti senza alcun problema. Insomma, è perfetta per ogni occasione in cui vorrete ascoltare un po' di musica, dalle gite fuori porta alle festa in piscina o al mare!

Venduto solitamente a 99,99€, questo ottimo speaker non era in offerta dagli inizi di giugno, quando costava quasi 97€. Da allora, il prezzo ha subito una nuova impennata sempre a giugno, sfiorando i 130€, per poi mantenersi sui 99,99€ senza calare mai fino a questo momento. Anzi, acquistando questa bellissima cassa Yamaha la pagherete al minimo storico, per cui vi esortiamo a fare in fretta, prima che il prezzo torni a risalire.

