Su questa scrivania, il Cyber Monday (equivale a -500€) dura altri 3 giorni

Nonostante il Cyber Monday sia ufficialmente terminato, l’offerta di OAKO su questa scrivania motorizzata rimane incredibilmente vantaggiosa. Per i prossimi tre giorni, potrete beneficiare di uno sconto di 500€, rendendo questa scrivania l’occasione perfetta per trasformare il vostro studio in un ambiente di lavoro all’avanguardia. Realizzata per soddisfare le esigenze di chi cerca qualità, design e funzionalità, questa scrivania unisce estetica e tecnologia all’avanguardia.

Solid Oak Wood Standing Desk, chi dovrebbe acquistarla?

La superficie del piano è un capolavoro di artigianato: una lastra di quercia massiccia da 2 cm di spessore, arricchita da un bordo solido di 4 cm. Disponibile in diverse dimensioni e colorazioni, la scrivania può essere rifinita con olio di lino ecologico (Golden Crust) o pigmento a base di olio di legno (Mahogany). Ogni pezzo è impreziosito dal logo metallico inciso in basso a sinistra, simbolo di autenticità e qualità. Inoltre, è possibile richiedere fori pre-forati al momento dell’acquisto, per garantire un montaggio perfetto e personalizzato.

Il telaio della scrivania è equipaggiato con un sistema di doppi motori, il migliore sul mercato, capace di sollevare fino a 160 kg, garantendo stabilità e sicurezza. L’altezza del telaio è regolabile da 64,5 cm a 129,5 cm, con opzioni di memorizzazione per quattro diverse impostazioni. Grazie al sistema anti-collisione e alla gestione integrata dei cavi, questa scrivania offre funzionalità intuitive e sicurezza avanzata. Il meccanismo è inoltre silenzioso, con un livello di rumore inferiore a 46 decibel, ideale per un ambiente professionale o domestico.

Con una velocità di sollevamento di 38 mm al secondo e un consumo energetico ridotto (solo 0,3W in standby), questa scrivania motorizzata rappresenta un equilibrio perfetto tra efficienza e sostenibilità. Se desiderate un prodotto che unisca design elegante e tecnologia d’avanguardia, non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta limitata. Ordinatela ora e trasformate il vostro spazio di lavoro in un’esperienza di lusso e praticità.

