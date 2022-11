Questa settimana si conclude con una serie di promozioni da non sottovalutare, grazie anche al Black Friday che spinge moltissimi produttori e/o rivenditori a scontare i propri articoli a prezzi decisamente contenuti. Infatti, Samsung ha inaugurato la sua iniziativa per il “Venerdì nero” e potrete acquistare molteplici prodotti, risparmiando fino a centinaia di euro.

Il Black Friday di Samsung consente quindi di acquistare prodotti come smartphone, aspirapolvere e tanto altro ancora, ma vogliamo focalizzare la vostra attenzione sull’interessante Samsung Jet Bot AI+, in particolare il modello VR50T95735W. Il suo prezzo è di 1.499,00€, ma ora potrete acquistarlo a 799,00€, ma potrete pagarla soltanto 719,10€ utilizzando il codice sconto “SAMSUNGBF”, con spedizione gratuita e pagamento a rate.

Stiamo parlando di un robot aspirapolvere dalle ottime specifiche tecniche, che lo rendono sicuramente tra i primi articoli di questo particolare segmento di mercato. Permette, infatti, di ottenere una pulizia sicura ed efficiente su tutta la casa, grazie alla tecnologia Jet AI Object Recognition, che identifica e cataloga diversi tipi di oggetti e arredi, e ne mappa la posizione.

Tra le specifiche di questo robot aspirapolvere troviamo il calcolo preciso della posizione e ottimizzazione del percorso, così da poter avere sempre una casa splendente anche negli angoli più remoti. Il tutto avviene grazie ad un sensore LiDAR ad altissima precisione, che gli permette di muoversi con più efficienza in tutta la casa, senza lasciare zone scoperte.

Insomma, si tratta di un prodotto di altissima fascia, venduto ora ad un prezzo più interessante, ed è per questo che ne consigliamo l’acquisto. Naturalmente, vi invitiamo anche a consultare la pagina Samsung dedicata all’offerta. Infine, non dimenticate di seguire i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

