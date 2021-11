Super prezzi su soundbar e cuffie di alta qualità grazie al Black Friday di Teufel

Se durante questo Black Friday stavate pensando di acquistare una soundbar, delle cuffie nuove, o dei sistemi audio di qualità sarete felici di sapere che anche sul sito ufficiale di Teufel sono partite le super offerte dedicate a questo periodo, con sconti che raggiungono il 41%!

Teufel è specializzata in sistemi audio di alta qualità che coprono un ventaglio di prezzi molto ampio. Tra i prodotti più interessanti troviamo sicuramente la CINEBAR ONE (2020), che in questi giorni potete trovare scontata del 25%, scendendo quindi sotto i 200€. Cinebar One è una soluzione versatile e ultracompatta (solo 35 x 6,80 x 11,30 cm x 1,10 kg) dal suono cristallino. Si distingue grazie ai quattro driver ad alte prestazioni e amplificatori di potenza di classe D, che offrono una migliore intellegibilità del parlato anche a volumi elevati, e alla Tecnologia Dynamore® Ultra, con diffusore laterale per un surround virtuale, diffusore frontale e bass reflex per bassi potenti e profondi in ogni direzione. Completa le caratteristiche il Bluetooth 4.0 con aptX® per uno streaming musicale senza fili e in qualità CD, che rende questa soundbar perfetta per gli amanti del cinema e dei videogiochi.

Teufel propone anche moltissime cuffie e auricolari di ottima qualità e tra i vari modelli in promozione troviamo le REAL BLUE NC (2020). Queste cuffie con il loro design fresco e moderno e l’autonomia di 60+ h sono perfette per spostarsi nelle grandi città. Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, queste cuffie Bluetooth bloccano i fastidiosi rumori di fondo in modo da poter godere di un suono hi-fi puro anche in ambienti molto rumorosi. Grazie ad uno sconto del 43% potrete portarvi a casa queste ottime cuffie a soli 129,99€.

Come ultimo prodotto vogliamo segnalarvi qualcosa di molto particolare, l’altoparlante Bluetooth BOOMSTER (2020). Molto più di un semplice speaker, BOOMSTER (2020) di casa Teufel offre tantissime opzioni di riproduzione, inclusa la radio digitale DAB+ e una batteria agli ioni di litio ad alta capacità, per tempi di riproduzione continua fino a 16 ore e un’efficace funzione powerbank. Questa radio stereo Bluetooth è dotata di subwoofer downfire, sistema a 3 vie: 2 tweeter, 2 altoparlanti midrange subwoofer è uno dei must-have di Teufel per un suono hi-fi dettagliato e ricco di bassi. Durante il Black Friday potrete acquistarla con uno sconto del 32%!

Teufel è un’azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità e sbarcata lo scorso dicembre in Italia. Con oltre 40 anni di esperienza nel mondo dell’audiofilia e del lifestyle digitale, nonché diversi primati mondiali, come il primo sistema home theater certificato THX Select 2 e il primo diffusore interamente in porcellana, l’azienda nata a Berlino nel 1979 come rivenditore di componenti e kit fai-da-te per altoparlanti è oggi la più grande realtà europea nella vendita diretta di prodotti audio. La sua vasta lineup di dispositivi comprende un ampio ventaglio di soluzioni di ascolto high-end: dalle cuffie e auricolari agli speaker Bluetooth, dai sistemi home cinema THX alle soundbar fino ai diffusori stereo e smart e alle soluzioni per il gaming. Il brand unisce infatti due anime: una con radici nel mondo dell’audiofilia e dell’home cinema, una invece più gadget/mobile di qualità.

