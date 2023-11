Super SCONTI Dyson, fino a 250€ in meno per il Black Friday!

Tra le irresistibili offerte del Black Friday, che stanno rapidamente spopolando sui vari store online, quelle di Dyson si rivelano molto convenienti, attirando l'attenzione anche di coloro che erano in attesa dei primi sconti sul Gen5Detect. Vi anticipiamo, infatti, che questo modello sarà anch'esso protagonista di sconti durante l'iniziativa, che si protrarrà fino al 26 novembre.

Con sconti fino a 250,00€, l'intero assortimento Dyson si presenta con proposte dai prezzi competitivi, con poche eccezioni (come il nuovissimo V15s Detect Submarine, che non rientra nell'offerta scontata). Opportunità uniche, considerando che Dyson è un brand paragonabile ad Apple in termini di qualità e innovazione, e le offerte sui suoi prodotti sono solitamente limitate nel resto dell'anno.

Black Friday Dyson, chi dovrebbe approfittarne?

Considerato che Dyson è noto per la sua innovazione nel campo delle pulizie domestiche, specialmente nelle soluzioni di pulizia avanzate, questo è il momento giusto per chi è alla ricerca di un aspirapolvere potente e tecnologico, e intende risparmiare. Lo è anche per chi punta a migliorare la qualità dell'aria della casa con uno dei migliori purificatori d'aria, che si riveleranno utili in vista dell'inverno, quando molti accenderanno le proprie stufe a pellet. Ma si tratta di un'iniziativa che può soddisfare anche chi punta a risparmiare su alcuni prodotti per la cura della persona. A tal riguardo, vi segnaliamo che c'è uno sconto di 80,00€ sul Dyson Supersonic.

Insomma, una promozione che si estende a una vasta gamma di possibilità, con il miglior risparmio che potrà essere beneficiato da chi cerca un aspirapolvere di fascia alta. Infatti, l'ottimo Dyson V15 Detect, con diversi accessori inclusi, viene offerto a soli 599,00€ e, proprio come su alcuni altri store, avrete la possibilità di pagarlo anche in comode rate senza interessi, con il vantaggio di terminare l'acquisto direttamente dal sito del produttore che, per quanto concerne Dyson, significa in un'assistenza post vendita di assoluto livello in caso di bisogno.

I prezzi proposti sono vantaggiosi, soprattutto considerando che il Dyson V15 Detect, secondo la nostra memoria, non è mai stato offerto a meno di 600,00€ nel corso dell'anno, almeno non attraverso i canali ufficiali del produttore. Di solito, si è soliti spendere tra i 50,00€ e i 150,00€ in più, a seconda della versione e degli accessori inclusi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Dyson dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

