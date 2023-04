I citofoni smart posso essere una valida aggiunta all’interno della vostra casa, in particolare modo se state pensando di acquistare un modello di ottima qualità. Per questo, vi consigliamo di sfruttare quanto prima la promozione arrivati sui Ring Intercom di Amazon, con ribassi che toccano addirittura il 62%!

Al momento, e solo per poco, potrete scegliere tra ben 3 opzioni differenti tra cui 2 bundle: uno con batteria a sgancio rapido inclusa e l’altro con batteria e stazione di ricarica. Dunque, vi invitiamo a sfruttare l’occasione quanto prima possibile!

L’opzione con il miglior sconto applicato è Ring Intercom di Amazon 49,99€ invece di 129,99€. L’articolo in questione migliora il vostro citofono compatibile per aprire il portone direttamente dalla comodissima app Ring. Non meno importante, potrete ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono!

Inoltre, grazie alla comunicazione bidirezionale, avrete la possibilità di parlare con chi ha suonato tramite il vostro smartphone o il vostro tablet. Da menzionare la possibilità di far entrare amici e parenti in casa, a orari prestabiliti: vi basterà inviare loro una Chiave ospite con la funzione di verifica automatica. Non meno importante, con la funzione di verifica appena citata, potrete consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon!

Non meno importante, per essere ancora più smart, Ring Intercom è compatibile con Alexa, per cui potrete sfruttare dei semplici e intuitivi comandi vocali per rispondere ai vostri ospiti, senza muovere nemmeno un dito.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

