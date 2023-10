Super sconto su questa smart TV 50" con Amazon Fire TV integrato!

In commercio esistono moltissime smart TV, dalle più economiche ai modelli top di gamma, per cui scegliere quella giusta in base alle proprie esigenze e al budget potrebbe diventare difficile. Se state cercando un TV con un ottimo rapporto qualità/prezzo, non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon sulla Nokia UN50AV310I con schermo da 50", oggi scontata del 25%.

Grazie a questa promozione potrete portarla a casa a soli 313,59€, oltre 100,00€ in meno rispetto al prezzo mediano di 419,90€. Un bel risparmio, anche perché stiamo parlando di una Fire TV 4K, che vi permetterà di godervi tutto il vostro intrattenimento preferito. Per rendere l'acquisto più agevole, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Smart TV Nokia con Fire TV, chi dovrebbe acquistarla?

La caratteristica principale di questo modello è proprio l'inclusione di Fire TV, il che la rende la scelta perfetta per chi ama godersi contenuti in streaming, senza rinunciare a una buona qualità delle immagini. Inoltre, il telecomando ha sia Alexa che l'assistente di Google integrati, per cui potrete controllare la vostra nuova smart TV semplicemente con la voce.

Avrete accesso anche a Google Play Apps, in modo da ampliare ulteriormente la varietà di contenuti in streaming a vostra disposizione. In questo modo potrete godervi tantissimi programmi gratuiti e, grazie all'aiuto di Alexa, troverete sempre i contenuti più adatti per i vostri figli. Anche gli amanti del cinema e dello sport apprezzeranno i colori vividi e il suono avvolgente di questo modello, oltre alla incredibile comodità di utilizzo.

Un altro buon motivo per acquistare oggi stesso la Nokia UN50AV310I è il suo prezzo, al minimo storico: l'andamento dei prezzi è piuttosto altalenante, ma anche quando questo modello è stato protagonista di un'offerta lampo, a luglio, il prezzo era comunque più alto di quello di oggi, dato che costava 359,00€. Insomma, non c'è momento migliore per comprare questa smart TV Nokia con Fire TV!

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

