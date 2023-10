WhatsApp smette di funzionare su telefoni molto vecchi, ecco quali

Meta ha fissato una data per la fine del supporto di WhatsApp ad alcune vecchie versioni di Android. A partire dal 24 ottobre 2023, WhatsApp non sarà più utilizzabile sui dispositivi Android con versioni precedenti ad Android 5.0. Questo cambiamento interesserà una piccola percentuale di utenti e WhatsApp ha assicurato che riceveranno notifiche e promemoria tempestivi per aggiornare i loro dispositivi.

La decisione di eliminare gradualmente il supporto per le vecchie versioni di Android era in programma da tempo. Inizialmente è stata introdotta in una versione beta ad aprile e ora WhatsApp la sta implementando ufficialmente. Attualmente WhatsApp è compatibile con Android 4.1 ma, a partire dalla data indicata, i dispositivi con Android 4.4 e precedenti non avranno più accesso a tutte le funzionalità dell'app.

Cosa significa questo per gli utenti? Sebbene questa decisione possa destare preoccupazione in alcuni, riguarderà una frazione relativamente piccola dell'enorme base di utenti di WhatsApp. Recenti statistiche rivelano che meno dell'uno per cento degli utenti di WhatsApp utilizza versioni di Android precedenti alla 5.0. Considerando che WhatsApp vanta oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, ciò si traduce in circa un milione di dispositivi.

Se non siete sicuri che il vostro smartphone rientri in questa categoria, la soluzione è semplice. È possibile verificare la versione di Android installata sul dispositivo. WhatsApp ha anche promesso di fornire indicazioni chiare su come effettuare questo controllo e si è impegnata a tenere informati gli utenti interessati.

Quindi, se fate parte di quell'1% che è ancora aggrappato a una vecchia versione di Android, è il momento di prendere in considerazione un aggiornamento o l'acquisto di un nuovo smartphone, ce ne sono di davvero interessanti nella fascia compresa tra 100 e 200 euro. WhatsApp si sta evolvendo e per garantire un'esperienza d'uso senza interruzioni, magari ai parenti che utilizzano un prodotto più datato, è necessario prestare attenzione a questi cambiamenti.