Gestisci al meglio il calore in casa con tado° termostato intelligente X+ a soli 100€!

Con l’inverno in pieno corso, mantenere il comfort in casa senza far schizzare in alto le bollette è una priorità. Ecco perché tado°, leader nella gestione intelligente del clima domestico, è la soluzione perfetta. Questo innovativo termostato intelligente vi consente di controllare il riscaldamento direttamente dallo smartphone, ottimizzando consumi ed efficienza energetica.

E c’è di più: grazie allo sconto del 44% su Amazon, non solo migliorerete il comfort della vostra abitazione, ma farete anche un investimento smart per il portafoglio. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di rendere la vostra casa più moderna e sostenibil

tado° termostato intelligente X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il tado° termostato intelligente X+ è raccomandato a chiunque voglia modernizzare il proprio sistema di riscaldamento domestico, risparmiando energia e riducendo i costi in modo significativo. Grazie al suo sistema avanzato di controllo tramite app e le funzionalità smart come la pianificazione intelligente e il Geofencing, si adatta perfettamente a chi desidera un'abitazione più efficiente dal punto di vista energetico e comoda da gestire, anche a distanza. La sua compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google lo rende inoltre ideale per chi possiede una smart home e vuole integrare il controllo del riscaldamento con altri dispositivi intelligenti.

L'installazione fai da te rende il tado° termostato intelligente X+ una scelta accessibile anche a chi non dispone di conoscenze tecniche avanzate, grazie anche al supporto di tecnologie all'avanguardia come Matter e Thread che garantiscono una comunicazione stabile tra i dispositivi. Per coloro che sono attenti ai consumi ed interessati a monitorare e gestire i costi di riscaldamento, il pacchetto all-inclusive con l'opzione di "Auto-Assist" a pagamento offre un servizio completo per un comfort ottimale con un investimento minimo.

Questo starter kit include il Bridge X e, esclusivamente per i clienti Amazon, un set batterie aggiuntivo che consente di estendere il controllo a più stanze, incrementando così i risparmi. Il termostato è compatibile con la maggior parte degli impianti di riscaldamento, incluso quello a pavimento, e permette una facile installazione fai-da-te. Offre un controllo flessibile tramite app o assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant, e Apple Siri. Le sue funzionalità intelligenti includono la pianificazione avanzata, il Geofencing, e il rilevamento di finestre aperte senza bisogno di sensori aggiuntivi. L'apposito display ne facilita l'uso quotidiano.

Acquistare il tado° termostato intelligente X+ al prezzo di 99€ anziché 179€ è una scelta vantaggiosa per chi cerca una soluzione all'avanguardia per il controllo del riscaldamento. Questa offerta comprende non solo un dispositivo di facile gestione che si integra perfettamente in una smart home, ma anche un servizio opzionale di "Auto-Assist" per migliorare ulteriormente l'efficienza e il comfort a casa. Il valore aggiunto di poter gestire il riscaldamento con precisione e la possibilità di un rimborso nel primo anno di utilizzo rendono tado° termostato intelligente X+ un investimento intelligente per ottimizzare i consumi energetici e il benessere domestico.

