Acquista il miglior termostato smart al Black Friday a meno di 100€

Il Tado° X Starter Kit, l'esperto del riscaldamento smart che permette di risparmiare energia e ridurre i costi, è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile. Questo pacchetto include il Bridge X e, esclusivamente per i clienti Amazon, un set batterie aggiuntivo, assicurando una gestione avanzata del riscaldamento di casa tramite app e smart speaker. Originariamente venduto a 199,99€, è attualmente in offerta a soli 99,99€, consentendo un risparmio quasi epico.

Tado° X Starter Kit, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tado° X Starter Kit è una soluzione ottimale per chi cerca di modernizzare il proprio sistema di riscaldamento domestico ottimizzando i consumi energetici e riducendo i costi in bolletta. Consigliato a chi possiede un impianto compatibile con caldaie a gas OpenTherm, pompe di calore o riscaldamento a pavimento cablato, questo prodotto si rivela adeguato per gli amanti della tecnologia e per chi desidera un controllo avanzato della propria abitazione tramite app e assistenti vocali. Offrendo un imponente set di funzionalità come la pianificazione intelligente, il geofencing avanzato e il riconoscimento di finestre aperte senza l'uso di sensori aggiuntivi, il Tado° X Starter Kit va incontro alle esigenze di efficienza energetica e comodità degli utenti più esigenti.

Per le famiglie desiderose di gestire il riscaldamento in maniera intuitiva, pur mantenendo un occhio di riguardo verso il risparmio energetico, il Tado° X Starter Kit rappresenta una scelta di valore. Con la possibilità di controllare la temperatura di ogni stanza sia dall'apposito dispositivo sia tramite smart speaker come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri, offre una flessibilità e una facilità d'uso invidiabili.

In più, la tecnologia all'avanguardia con il supporto di Matter e Thread assicura che vari dispositivi domotici possano comunicare efficacemente, garantendo stabilità e affidabilità della rete domestica. Per chi cerca una soluzione all-inclusive, il pacchetto Auto-Assist disponibile a un costo aggiuntivo, offre funzionalità automatizzate e consigli per ulteriori risparmi, rendendo il Tado° X Starter Kit una soluzione comprensiva per l'ottimizzazione del riscaldamento domestico.

