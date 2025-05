Non lascerai più le tue foto solo sul telefono: stampa e condividi con facilità con questo accessorio, oggi in SCONTO!

Se desiderate stampare le vostre foto preferite direttamente dallo smartphone con una qualità professionale, questa è l'occasione perfetta. Su Amazon trovate la stampante fotografica per smartphone Liene al prezzo speciale di 138,45€, con un sconto del 19% rispetto al prezzo più basso recente di 169,99€. Un'offerta particolarmente interessante per chi ama immortalare e conservare i propri ricordi su carta.

Stampante fotografica per smartphone Liene, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante fotografica portatile Liene consente di stampare immagini in formato 10x15 cm utilizzando la tecnologia a sublimazione termica a triplo colore, con una risoluzione di 300 DPI. Questo garantisce una resa visiva nitida e colori fedeli alla realtà, supportata dalla certificazione Xrite PANTONE. Inoltre, ogni stampa viene automaticamente protetta da una pellicola trasparente che la preserva nel tempo da impronte digitali, sbiadimento, ossidazione e acqua.

La connessione è estremamente semplice e affidabile, grazie al modulo WiFi integrato che consente di collegare fino a cinque dispositivi contemporaneamente, siano essi iPhone, Android, PC o Mac. Non è necessaria alcuna connessione Internet esterna: potete stampare in libertà ovunque vi troviate. Inoltre, l'app Liene Photo offre funzioni avanzate come la modifica di filtri, luminosità, saturazione e la scelta del bordo tra vari stili, per personalizzare ogni foto secondo il vostro gusto.

Inclusa nella confezione troverete anche una cartuccia d'inchiostro e 100 fogli fotografici, permettendovi di iniziare subito a stampare senza costi aggiuntivi. La gestione della stampa è resa ancora più semplice grazie a un'interfaccia intuitiva e a un design studiato per ridurre al minimo problemi come inceppamenti della carta.

Disponibile a 138,45€, la stampante fotografica Liene è una scelta ideale per chi desidera conservare i propri ricordi con stile, facilità e qualità. Non lasciatevi sfuggire questa promozione su Amazon, perfetta per trasformare le vostre foto digitali in splendide stampe da toccare con mano. E se siete interessati al mondo delle stampanti, vi conisgliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti multifunzione per ulteriori consigli.

