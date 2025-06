Se avete sempre sognato di osservare le stelle e i pianeti più da vicino, questa è l’occasione perfetta per farlo. È disponibile su Amazon un telescopio da viaggio ideale per gli appassionati di astronomia, ora in offerta con un coupon di 17€ che abbassa il prezzo a soli 120,40€. Compatto ma potente, questo strumento vi permetterà di esplorare il cielo notturno ovunque vi troviate, con un’ottica di alta qualità pensata per offrire un’esperienza visiva nitida.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 17€ durante il checkout

Telescopio astronomico, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie a un’apertura di 80 mm e a una lunghezza focale di 600 mm (f/6,7), il telescopio è in grado di catturare una maggiore quantità di luce, garantendo immagini più luminose e dettagliate. Le lenti ottiche multistrato assicurano un’eccellente trasmissione della luce e riducono i riflessi, rendendo l’osservazione di stelle, costellazioni e pianeti un’attività chiara e appagante. Che siate osservatori esperti o curiosi alle prime armi, rimarrete colpiti dalla qualità delle immagini offerte.

L’ingrandimento è un altro punto di forza: sono inclusi due oculari intercambiabili da 20 mm e 9 mm, che permettono rispettivamente un ingrandimento di 30x e 66x. Un filtro lunare integrato migliora il contrasto, lasciando passare solo il 13% della luce incidente, perfetto per ammirare la superficie della Luna o i dettagli di Saturno e Giove. Inoltre, il mirino 5x24 consente di localizzare facilmente gli oggetti celesti, rendendo l’esperienza di osservazione ancora più immediata.

Pensato per essere portato ovunque, il telescopio è dotato di una pratica borsa, un treppiede in alluminio regolabile (da 45 a 132 cm) e un adattatore per smartphone. Il design compatto e leggero lo rende perfetto per viaggi, escursioni o semplici serate in giardino. Facile da montare grazie alle istruzioni dettagliate e a un video guida, non richiede strumenti aggiuntivi. È un regalo perfetto per adulti, bambini dagli 8 anni in su e chiunque voglia avvicinarsi al meraviglioso mondo dell’astronomia.

