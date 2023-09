L’estate si è ormai conclusa e in moltissimi sono già tornati al lavoro o ai loro studi. Molto spesso capita, all’inizio di un nuovo anno scolastico o al rientro dalle ferie, di accorgersi che qualcosa nella propria postazione di lavoro o di studio dovrebbe essere sostituito: magari il mouse ha fatto il suo tempo, oppure vi serve una nuova tastiera che vi permetta di scrivere in modo più fluido. C’è anche chi, utilizzando spesso PC, smartphone e altri dispositivi elettronici, ha bisogno di garantire loro un ottimo livello di pulizia e sta cercando il kit giusto per le proprie esigenze.

Ecco perché in questo articolo abbiamo raggruppato 7 prodotti utilissimi per il vostro smartworking e per lo studio che trovate su Temu, il nuovissimo rivenditore online che sta spopolando negli ultimi tempi. A tal proposito, se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a Temu. Abbiamo scelto questo rivenditore perché offr prezzi davvero stracciati su tantissimi prodotti inclusi quelli per il vostro smartworking. Inoltre, per qualsiasi vostro ordine c’è anche la spedizione gratuita, che aggiunge un ulteriore risparmio ai vostri acquisti sul portale.

Temu: 7 prodotti imperdibili per il tuo smart working

Mouse ergonomico wireless

Chiunque lavori molte ore al giorno al computer usa un mouse, ma spesso la sua forma non è molto comoda, per cui la mano e il polso, a lungo andare, potrebbero affaticarsi troppo, causando dolore ed eventualmente anche problemi più gravi. Per scongiurare questi pericoli l’ideale è un mouse ergonomico che, seguendo la forma naturale della mano, ne favorisce la corretta postura, in modo che possiate lavorare in modo decisamente più comodo e rilassato. Quello che trovate su Temu è wireless e può essere usato sia dai destrorsi che dai mancini, per cui è adatto a tutti i tipi di utenti. Inoltre, il materiale stesso con cui è realizzato lo rende ancora più piacevole da usare. Incredibilmente, su Temu costa solo 10,49€, il 30% in meno del prezzo base di 15,09€.

USB hub con 4 porte

Spesso capita di avere la necessità di collegare tramite porte USB diversi dispositivi contemporaneamente: ad esempio, il dongle del mouse wireless, lo smartphone, una memoria di archiviazione esterna e così via. Non sempre, però, il vostro PC dispone di tutte le uscite necessarie per effettuare tanti collegamenti. Se è questo il vostro problema, vi consigliamo l’USB hub con 4 porte, a cui potrete collegare anche tastiera e caricabatterie. In questo modo potrete connettere contemporaneamente 4 dispositivi differenti al vostro PC, in modo da poter sfruttare al massimo la vostra postazione di studio o di lavoro. Temu offre questo comodissimo hub ad appena 2,47€ anziché 6,29€, grazie allo sconto del 60%.

Plug Wi-Fi smart

Quando si lavora o si studia intensamente è importante farlo nel massimo comfort: anche doversi alzare semplicemente per accendere o spegnere la luce potrebbe essere una fonte di distrazione, quando si è immersi in un progetto importante. Non sarebbe decisamente più comodo usare Alexa, Google Assistant o altri assistenti vocali per rendere tutto più semplice e comodo? Se volete trasformare la vostra casa in una smart home e controllare i dispositivi connessi e i vostri consumi energetici anche mentre sarete impegnati con lo smartworking, vi consigliamo questo interessantissimo plug Wi-Fi smart, controllabile anche da remoto tramite app. Potrete attivarlo o disattivarlo premendo un tasto e, collegando direttamente una lampada, un PC o qualsiasi altro dispositivo, potrete usare la funzione timer per fare in modo che si spenga dopo un determinato lasso di tempo, evitando così inutili sprechi di energia. Questo piccolo dispositivo è disponibile a soli 8,99€ invece di 20,49€, grazie allo sconto del 56%.

Mini massaggiatore per il collo

Lo smartworking è certamente comodo, ma passare tante ore seduti non fa comunque bene alla postura. A volte, infatti, si potrebbero avere dolori al collo dovuti a una postura scorretta. Se trascurati, questi piccoli problemi possono aggravarsi, rendendo davvero difficile continuare a svolgere il proprio lavoro. Se state cercando qualcosa che allevi lo stress del vostro collo, ecco questo sfizioso mini massaggiatore. Date le sue dimensioni ridotte, si può applicare anche su altre zone doloranti, come la schiena, le braccia o le gambe. Il prodotto si ricarica tramite USB e con una sola ora di carica garantisce 160 minuti di autonomia. Una volta selezionato il programma di massaggio che preferite vi basterà applicarlo sulla zona dolorante grazie ai comodi patch inclusi: infatti, avrete a vostra disposizione 8 modalità di massaggio e 19 livelli di intensità. Approfittando dello sconto del 57% lo pagherete appena 3,57€ anziché 8,49€.

Mouse + tastiera wireless

Se la tastiera del vostro PC desktop o portatile non funziona più a dovere, è chiaramente giunto il momento di sostituirla. Lo stesso vale per il mouse, perché stiamo parlando di strumenti assolutamente indispensabile per chiunque lavori in smartworking. In questo caso, vi proponiamo questa ottima combo di mouse e tastiera wireless Lenovo, grazie alla quale potrete sostituire due dispositivi in un colpo solo, fra l’altro al costo di soli 24,98€ invece di 49,49€, grazie allo sconto del 49%. Entrambi hanno una batteria a lunga durata e sono perfettamente compatibili sia con sistemi Windows che iOS. Per una ulteriore comodità, poi, tastiera e mouse condividono lo stesso dongle, per cui vi basterà una sola uscita USB per poterli usare entrambi allo stesso tempo.

Calendario LED trasparente con penna

Spesso capita, sia mentre si lavora che mentre si studia, di dover annotare gli impegni del giorno. Esistono tantissimi tipi di calendari e agende, sia cartacei che digitali, ma quello che vi proponiamo in questa rassegna è davvero molto particolare: si tratta di una superficie trasparente appoggiata su una base che la illumina dal basso. Ma ecco che arriva la magia: grazie alla pratica penna incorporata potrete scrivere, riscrivere e disegnare con la luce! In questo modo i vostri impegni giornalieri risalteranno immediatamente, ma grazie alla “gomma” incorporata nella penna potrete anche trasformare il calendario in una superficie su cui scrivere o disegnare. L’effetto è davvero molto suggestivo, e unisce la comodità di un calendario/agenda al fascino di poter giocare con la luce, per rendere più piacevoli anche le attività più noiose. Su Temu trovate questo bellissimo e originale blocco note trasparente a LED con penna scontato del 54%, ad appena 4,27€ anziché 9,29€.

Kit di strumenti 20 in 1 per la pulizia di PC e smartphone

Chiudiamo la nostra carrellata di oggetti utili per lo smartworking con questo kit di pulizia per PC e smartphone che comprende ben 20 pezzi diversi. In una confezione cilindrica molto compatta troverete tutto il necessario per rendere splendenti gli schermi dei vostri PC, tablet e smartphone, scovolini di dimensioni diverse per pulire con cura anche gli angoli più difficili da raggiungere, inclusi gli spazi fra un tasto e l’altro delle tastiere di PC desktop o portatili. Avrete anche una delicata spazzola più grande per rimuovere residui come polvere e briciole, il tutto alla modica cifra di 9,98€ anziché 20,19€, grazie allo sconto del 50%.

