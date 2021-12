Tesla aggiungerà presto il supporto per i pagamenti in dogecoin

Il CEO di Tesla e SpaceX nonché personaggiod ell’anno secondo TIMES, Elon Musk, sta raddoppiando i suoi investimenti in dogecoin annunciando contemporaneamente che Tesla accetterà pagamenti DOGE per alcuni dei suoi prodotti.

L’annuncio arriva solo un giorno dopo che Musk ha affermato che DOGE potrebbe funzionare come un sistema di pagamento migliore di bitcoin (BTC). Musk ha fatto questi commenti nella sua intervista al TIMES in cui ha affermato che BTC non è adatto per i pagamenti giornalieri.

“Fondamentalmente, il bitcoin non è un buon sostituto della valuta transazionale”, ha dichiarato Musk a Time Magazine dopo essere stato nominato Persona dell’anno 2021 del Time. “Anche se è stato creato come uno scherzo sciocco, dogecoin è più adatto per le transazioni.”