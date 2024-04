Siete pronti a salire su una Tesla senza guidatore? L'azienda si prepara

Tesla ha fatto un passo significativo nel settore della guida autonoma presentando la sua nuova app di ride-hailing, posizionandosi direttamente in competizione con giganti del settore come Uber e Waymo. L'annuncio è giunto durante la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre del 2024, evidenziando il continuo impegno dell'azienda nel campo dell'automazione nel settore dei trasporti.

Per anni Tesla ha accennato all'idea di lanciare un'app di ride-hailing per sfruttare appieno le capacità autonome dei suoi veicoli. Finora, il dibattito si è concentrato su un possibile lancio senza funzionalità automatizzate, ma l'azienda ha ora chiarito che la guida autonoma è un requisito fondamentale per l'applicazione. Pur non avendo ancora raggiunto il livello di autonomia senza supervisione necessario per un servizio di ride-hailing completamente privo di intervento umano, i recenti progressi nel software di guida autonoma FSD v12 hanno spinto Tesla a iniziare a sviluppare l'applicazione.

La nuova app di ride-hailing di Tesla presenta un'interfaccia simile a quella di Uber, ma include anche funzionalità esclusive per i veicoli Tesla. Tra le caratteristiche evidenziate ci sono la possibilità di "chiamare" un veicolo autonomo direttamente dall'app, così come la regolazione della temperatura e della musica durante il viaggio. Questo si traduce in un'esperienza utente più personalizzata, che Tesla spera possa attrarre più clienti.

Nonostante l'entusiasmo suscitato dall'annuncio, alcuni esperti rimangono scettici riguardo alla alla fattibilità dell'implementazione completa della guida autonoma senza supervisione. Nonostante i progressi, la realizzazione di questa visione potrebbe richiedere ancora diversi anni.

Tesla ha confermato che il servizio di ride-hailing sarà integrato direttamente nell'app Tesla esistente, anziché essere un'applicazione separata. Sebbene Tesla non abbia fornito dettagli specifici sui tempi di lancio del servizio, l'azienda si dice fiduciosa nell'approccio futuro. In ogni caso, la sua disponibilità dipenderà dal raggiungimento dei requisiti necessari di autonomia e affidabilità del software.