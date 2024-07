The Bear Stagione 3: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

La terza stagione dell'amatissima serie televisiva The Bear è pronta a fare il suo debutto su Disney+ in Italia ad agosto 2024. Dopo il successo delle prime due stagioni, i fan sono in trepidante attesa di vedere cosa riserva il futuro per Carmy e il suo team. In questo articolo, dunque, esamineremo tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova stagione: dalla data di uscita alla trama, dai personaggi chiave all'ambientazione, fino a dove poterla vedere e quanto costa l'abbonamento a Disney+.

The Bear Stagione 3, di cosa parla?

La terza stagione di The Bear segue le avventure di Carmy, Sydney, e Richie mentre cercano di elevare il loro ristorante, "The Bear", trasformato da una semplice paninoteca a un raffinato locale di alta cucina. La serie continuerà a esplorare le sfide quotidiane dell'industria della ristorazione, mettendo in luce le pressioni e le dinamiche interne del team.

Ogni membro del gruppo lotta per raggiungere nuovi livelli di eccellenza, affrontando un panorama in continuo cambiamento con nuove opportunità e ostacoli. La stagione promette, quindi, di approfondire ulteriormente le relazioni tra i personaggi principali, con un focus sulle tensioni e i conflitti che minacciano di destabilizzare il loro fragile equilibrio​.

The Bear Stagione 3, chi c'è nel cast?

Il cast principale di The Bear tornerà al completo per la terza stagione. Jeremy Allen White riprenderà il ruolo di Carmen "Carmy" Berzatto, affiancato da Ebon Moss-Bachrach come Richie Jerimovich, Ayo Edebiri come Sydney Adamu, e Abby Elliott nel ruolo di Natalie "Sugar" Berzatto.

Altri membri del cast includono Matty Matheson come Neil Fak, Oliver Platt come Uncle Jimmy, Lionel Boyce come Marcus, Chris Witaske come Pete, Liza Colón-Zayas come Tina, Edwin Lee Gibson come Ebraheim, Corey Hendrix come Gary "Sweeps" Woods, e Richard Esteras come Manny​.

The Bear Stagione 3, quando esce?

La stagione 3 di The Bear2 sarà disponibile su in Italia a partire dal 14 agosto 2024 (negli USA, invece, arriverà molto prima, il 27 giugno). Tutti i dieci episodi della nuova stagione verranno rilasciati contemporaneamente, permettendo ai fan di godersi una maratona completa della serie senza dover aspettare le uscite settimanali​.