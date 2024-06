Disney Plus, ne vale ancora la pena? Ecco 5 serie che mi hanno convinto a rinnovare

Disney Plus è diventato la casa di alcuni dei migliori e più grandi franchise a livello globale, tra cui Star Wars, il Marvel Cinematic Universe e, naturalmente, tutto ciò che viene prodotto dalla Casa di Topolino. Con un'infinita gamma di opzioni disponibili sulla piattaforma, può essere difficile decidere cosa guardare, specialmente se non sai da dove cominciare o se senti che non ci sia nulla che fa al caso tuo.

Se questo è il tuo caso sei nel posto giusto: abbiamo selezionato cinque delle migliori serie televisive attualmente disponibili su Disney Plus, in modo che tu possa trovare qualcosa che fa al caso tuo. Se stai pensando di cancellare il tuo abbonamento a Disney Plus, dunque, queste cinque proposte potrebbero farti cambiare idea, mentre se ancora non sei abbonato potrebbero convincerti a farlo.

Anche se non tutte le serie presenti nella lista sono adatte a tutta la famiglia, abbiamo cercato di proporre una scelta per ogni tipo di spettatore, dagli amanti della fantascienza agli appassionati di crimini. Detto questo, se hai già visto tutto ciò che c'è nella lista, alla fine della lista troverai altri suggerimenti di serie tv interessanti o nostalgiche.

Ma bando alle ciance — ecco le cinque migliori serie che vale la pena guardare su Disney Plus in questo momento.

The Bear

Con un impressionante punteggio del 99% su Rotten Tomatoes, The Bear ti terrà col fiato sospeso mentre serve il suo prossimo piatto. Questa dramedy ha ricevuto l'acclamazione della critica con 10 nomination agli Emmy e ha battuto il proprio record diventando la stagione più vista di una serie comica nella storia di FX. Giusto per farti capire quanto sia imperdibile.

Parliamo, infatti, a mani basse di una delle migliori serie su Disney+, che ti conquisterà sin dal primo episodio. La storia ruota attorno a Carmen "Carmy" Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White), un giovane chef talentuoso che torna a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo il suicidio del fratello.

Carmy, abituato all'alta cucina e a un ambiente culinario altamente professionale, si trova a dover affrontare le difficoltà di gestire un piccolo ristorante, con tutte le sue sfide economiche, personali e professionali. Al suo fianco ci sono Sydney (Ayo Edebiri), una giovane e ambiziosa sous-chef, e Richie (Ebon Moss-Bachrach), il migliore amico del fratello di Carmy, che ha una visione molto diversa su come dovrebbe essere gestito il ristorante.

La serie combina momenti di intenso dramma con un umorismo sottile, offrendo uno sguardo realistico e toccante sulla vita di chi lavora nel settore della ristorazione. Mentre Carmy cerca di trasformare la paninoteca in un ristorante di alta cucina, deve anche fare i conti con il suo passato, la sua famiglia disfunzionale e le sue stesse insicurezze.

La terza stagione di The Bear, in arrivo il 14 agosto su Disney Plus, seguirà Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach) mentre fanno tutto il necessario per portare The Bear, il loro chiosco di carne trasformato in un ristorante di alta cucina, al livello successivo, cercando allo stesso tempo di rimanere in attività.

Doctor Who

Doctor Who è una delle serie sci-fi più amate di sempre, e nella nuova stagione il nuovo Dottore (Ncuti Gatwa) e la sua compagna Ruby Sunday (Millie Gibson) viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, con avventure che vanno dall'era Regency in Inghilterra a mondi futuri devastati dalla guerra. Durante le loro peripezie nel TARDIS, incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, incluso un terrificante uomo nero, e il nemico più potente del Dottore fino a ora.

L'interpretazione di Gatwa del Dottore ha entusiasmato i fan di Doctor Who, con la nuova stagione che ha ottenuto un incredibile 97% sul Tomatometer. Sebbene collegare i punti della lunga serie possa essere confuso per alcuni, i fan hanno detto che questa stagione porta un tono leggero e fiabesco allo show, rendendolo molto più accessibile per i nuovi spettatori. Al contempo, su Disney Plus potete recuperare anche tutte le stagioni passate.

Shogun

La serie incentrata sui samurai Shogun ha debuttato all'inizio di quest'anno e ha conquistato il pubblico con il suo racconto storico squisito. Certificata con un impressionante 99% su Rotten Tomatoes, questa serie è ambientata nel Giappone del 1600 e offre una narrazione ricca e dettagliata dei complessi intrighi politici e culturali di quel periodo.

La storia è basata sul romanzo omonimo di James Clavell e segue l'avventura di John Blackthorne, un navigatore inglese che naufraga sulle coste del Giappone e si ritrova immerso in una cultura completamente diversa dalla sua. Blackthorne viene accolto dal potente signore feudale Yoshii Toranaga (interpretato da Hiroyuki Sanada), che vede in lui una risorsa preziosa per i suoi piani di consolidamento del potere.

La serie esplora le dinamiche di potere e le alleanze instabili tra i signori della guerra giapponesi, mentre Blackthorne cerca di adattarsi e sopravvivere in un ambiente ostile e spesso incomprensibile. Offre poi uno sguardo approfondito sulle usanze, la politica e le guerre del Giappone feudale, nonché sulle tensioni tra la cultura giapponese e quella europea. Il rapporto di Blackthorne con Mariko, una donna giapponese di nobili origini, aggiunge una dimensione romantica e personale alla storia, evidenziando i conflitti e le convergenze tra Oriente e Occidente.

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building è una serie di commedia mistery che ruota attorno a tre residenti di un lussuoso condominio di New York, l'Arconia, che si trovano uniti da un'inattesa passione comune per i podcast di true crime. I protagonisti sono Charles-Haden Savage (interpretato da Steve Martin), un attore in pensione noto per il suo ruolo in una serie poliziesca; Oliver Putnam (Martin Short), un regista teatrale in difficoltà; e Mabel Mora (Selena Gomez), una giovane donna con un passato misterioso.

Quando un omicidio avviene nel loro edificio, i tre decidono di unirsi per risolvere il caso e allo stesso tempo creare il loro podcast, intitolato "Only Murders in the Building". La serie segue le loro indagini amatoriali, piene di colpi di scena, rivelazioni sorprendenti e momenti comici. Mentre cercano di scoprire la verità dietro l'omicidio, i protagonisti svelano anche segreti personali e affrontano i loro demoni interiori.

La dinamica tra i tre protagonisti, caratterizzata da una combinazione di umorismo, affetto e tensioni, è uno degli elementi chiave della serie. Con una trama avvincente e dialoghi spiritosi, infatti, Only Murders in the Building riesce a mantenere gli spettatori incollati allo schermo, bilanciando abilmente il mistero del crimine con elementi di commedia e sviluppo dei personaggi.

Boris

Boris è diventata LA serie cult italiana, tanto da conquistare un posto speciale nel cuore degli spettatori con il suo satirico e spietato ritratto del mondo della televisione. Con un punteggio di 100% su Rotten Tomatoes, questa commedia dietro le quinte offre uno sguardo irriverente e ironico sulle disavventure di una troupe televisiva che lavora su una soap opera di bassa qualità, Gli Occhi del Cuore - insomma, il perfetto stereotipo dei programmi italiani -.

Seguendo le vicende di René Ferretti (Francesco Pannofino), un regista disilluso e cinico, e del suo bizzarro team di collaboratori, la serie esplora i compromessi, le assurdità e le dinamiche di potere dell'industria televisiva italiana. La serie, infatti, è conosciuta per il suo umorismo intelligente, spesso grottesco, che critica in modo tagliente l'industria televisiva mettendo in luce la mediocrità e il compromesso artistico.

Boris è diventata un'opera di riferimento per gli appassionati di TV e di cultura pop italiana, guadagnandosi una base di fan appassionata tanto da venire rinnovata con una nuova stagione dopo molti anni dalla sua conclusione originale, dimostrando il suo duraturo impatto culturale.

Le migliori serie tv a tema Star Wars

Se siete appassionati di Star Wars, su Diseney Plus troverete - oltre a tutti i film -, anche tantissime serie tv sia live-action che animate basate nella galassia lontana, lontana. Certo, non tutte sono della stessa qualità, motivo per cui di seguito trovi alcune delle nostre preferite:

Le migliori serie tv a tema Marvel

Oltre a includere tutti i film del MCU mai usciti al cinema, Disney Plus contiene anche un'ampia varietà di serie tv uscite nel corso degli anni. Da produzioni perfette per i bimbi a show maturi e sanguinosi, c'è decisamente pane per tutti i denti. Ecco le nostre preferite e assolutamente imperdibili:

Le migliori serie tv comedy e nostalgiche

Non tutti probabilmente lo sapranno, ma Disney qualche anno fa ha acquisito Fox, guadagnando i diritti di infiniti show a dir poco acclamati e nostalgici. Ecco, quindi, alcune serie perfette per farsi due risate o da tenere in sottofondo mentre cucini, mangi o fai le pulizie:

