F1 25: Codemasters ci ha raccontato tutte le novità!

Gavin Cooper e Lee Mather

Ci sono molti modi per raggiungere il successo in questo sport, molti dei quali possiamo ritrovarli in My Team 2.0. Ovviamente, l'Ingegneria è fondamentale: è la più grande delle tre strutture e ci aspettiamo che quasi tutti concentrino lì i loro sforzi. Ma le altre strutture sono comunque strettamente interconnesse e i giocatori probabilmente vorranno diversificare i propri sforzi per essere il più efficaci possibile.



La Società è il luogo in cui si gestiscono le finanze. Ora è intrinsecamente una fonte di reddito, insieme a quello che in precedenza si riceveva dal title sponsor ogni stagione. Gli investimenti qui possono aumentare le entrate direttamente (in una certa misura) o indirettamente, migliorando le relazioni con gli sponsor. I miglioramenti a questa struttura possono aumentare la velocità di fidelizzazione con gli sponsor, il che è un altro modo per generare risorse da utilizzare altrove nella squadra. Alla fine sarete anche in grado di massimizzare le vostre entrate dagli sponsor e di proporre loro controfferte contrattuali. Oppure potete scegliere di rinunciare agli aumenti forfettari delle entrate e migliorare la vostra presenza sui media, capitalizzando le grandi prestazioni in gara (a patto che riusciate a ottenerle) - monetizzando l'impegno o usandolo per migliorare ulteriormente la vostra valutazione dei fan (che sblocca altre opportunità in altre parti della modalità).



I soldi sono importanti perché alla base di gran parte delle attività di My Team 2.0. La separazione della Ricerca dallo Sviluppo significa ad esempio che essi entrano in gioco durante lo sviluppo dei potenziamenti che volete realizzare per le vostre auto. E ovviamente anche le entrate sono un elemento importante della vostra strategia di ingaggio dei piloti.



Questo ci porta al Personale: non solo i vostri piloti, ma tutti coloro che lavorano per la scuderia. L'impegno in questo ambito può aumentare il tasso di assunzione, che aumenta la produzione di tutte le strutture, compresa l'ingegneria. Lavorare in tal senso può migliorare il morale dei vostri reparti o, ancora, le relazioni con i piloti per influenzare le condizioni contrattuali o rendere più facile l'approccio con piloti che altrimenti non avrebbero scelto di firmare con la vostra squadra.



I giocatori più intelligenti probabilmente vorranno investire in tutte e tre le aree della struttura della loro squadra, piuttosto che puntare tutto su una sola. Ma esattamente quanto puntare su ciascuna area e come scegliere di specializzarsi sono tutte scelte interessanti per le quali esistono molti approcci validi e molti stili di gestione diversi da esplorare.