Tinder, sulla famosa app di appuntamenti arrivano i regali digitali pagabili con criptovaluta

Tinder, una popolare app di appuntamenti, sta lanciando una valuta in-app per incoraggiare gli utenti a passare più tempo a navigare e persino spendere soldi veri sull’app. Questa nuova funzionalità che coinvolge la valuta virtuale sarà inizialmente disponibile solo in Australia perché è un mercato rappresentativo della base di membri globali dell’azienda.

Le monete in-app saranno disponibili per gli utenti che rimangono attivi sulla piattaforma e mantengono aggiornati i loro profili, e potranno essere acquistate con denaro normale. Le monete possono essere utilizzate per migliorare il profilo di un utente acquistando i vantaggi di Tinder come Super Mi piace o Boost per aumentare le possibilità di trovare una buona corrispondenza.

In genere eseguite su un modello “freemium”, le app di appuntamenti fanno soldi quando gli utenti acquistano un abbonamento o pagano per funzionalità extra. La valuta in-app sarà resa disponibile alla fine di questo mese. È già stato testato in piccoli mercati nel secondo trimestre, raccogliendo risultati incoraggianti, come ha spiegato Shar Dubey, CEO di Match Group, azienda che possiede Tinder.

Tinder si aspetta che questa funzione consenta maggiori opportunità di guadagnare denaro dall’app. Durante la call sugli utili del secondo trimestre della società, il Chief Financial Officer Gary Swidler aveva affermato che la “propensione a pagare degli utenti di Tinder è migliorata in modo significativo”. La società quindi si aspetta che le monete “svolgeranno un ruolo importante man mano che l’esperienza di Tinder si evolve e diventa più coinvolgente perché la valuta virtuale è utile nel contesto del dono di beni digitali”.