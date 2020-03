TP-Link supporta lo Smart Working e l’Home Schooling

TP-Link si è resa disponibile per utenti e aziende in questo periodo di quarantena, in modo da migliorare la connettività e favorire lo Smart Working e l’Home Schooling. L’azienda ha aderito infatti all’iniziativa “Solidarietà Digitale”, promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, mettendo a disposizione una squadra di tecnici e diversi appuntamenti che consentiranno, a chi lo desidera, di migliorare le competenze in ambito web, approfondendo temi legati alla connettività e alle tecnologie che permettono di lavorare a distanza.

Già la settimana scorsa si sono svolti tre incontri live gratuiti tramite il web, con lo scopo di spiegare in maniera semplice come risolvere i problemi più comuni derivanti dalla rete, ovvero rallentamenti, disconnessioni e tanto altro. In questi giorni poi l’infrastruttura Internet di tutto il mondo è messa a dura prova, a causa di un aumento del traffico di circa il 40% rispetto alla normalità.

Visto il successo riscosso e per permettere a più persone possibili di acquisire conoscenze senz’altro utili oggi ma anche in futuro, l’azienda ha deciso di ripetere la formazione anche per le giornate del 25 e del 27 marzo.

Registrarsi è semplice: sarà sufficiente accedere alla pagina di iscrizione, selezionare la data di partecipazione (mercoledì 25 o venerdì 27 dalle 11:00 alle 12:00) e infine iscriversi alla sessione scelta.

Gli argomenti trattati sono diversi e cercano di spiegare e riassumere tutte le criticità e le conoscenze che permettono di risolvere nella maniera più veloce eventuali problemi di connessione. Si parla infatti di connettività: come scegliere i dispositivi più adatti alle proprie esigenze e come estendere la rete, per esempio in una casa molto grande o in un’azienda, in modo da avere le stesse prestazioni sia in Wi-Fi che tramite cavo in tutte le stanze; infine si analizza il collegamento, ovvero come rendere la connessione Wi-Fi sui propri dispositivi stabile.

Per tutta la durata del corso TP-Link mette a disposizione un team di ingegneri esperti in grado di fornire pieno supporto e consulenza IT gratuita in contemporanea su una live chat, rispondendo a tutte le domande in tempo reale e risolvendo eventuali dubbi o curiosità sul mondo del web e delle connessioni.

Un’iniziativa lodevole, se si considera il repentino incremento che lo Smart Working ha avuto negli ultimi anni grazie ai suoi vantaggi. Maggiore flessibilità e produttività da parte di chi lavora, ma anche un occhio per l’ambiente, dato dai minori spostamenti.