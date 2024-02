Negli ultimi anni, principalmente a causa della pandemia e del periodo di lockdown, lo smart working ha preso sempre più piede nel nostro paese, portando tantissime persone a trasformare la propria casa nel posto di lavoro fisso. Se anche voi rientrate in questa categoria, saprete sicuramente quanto può essere pesante rimanere concentrati per otto ore all'interno del proprio ufficio fai-da-te, senza dei colleghi con cui fare una battuta o una macchinetta del caffè dove fare una pausa.

Proprio con lo scopo di alleviare un po' le giornate lavorative in smart working abbiamo pensato di scovare 7 gadget con cui combattere stress e stanchezza, così da rendere l'ufficio domestico più allegro e piacevole. In particolare, abbiamo scelto prodotti nell'ambito degli "Amazon Finds", ovvero divenuti virali su TikTok per la loro utilità o, semplicemente, per la loro stranezza che li rende al contempo affascinanti.

Dal sacco da boxe da posizionare nella scrivania per sfogare lo stress ai tappi per isolarvi completamente dal mondo esterno, abbiamo scovato per voi articoli di diverso tipo, che potranno tornarvi utili sia per distrarvi qualche minuto durante le ore di lavoro che per rilassarvi a fine giornata. Troverete, quindi, sicuramente qualcosa che fa al caso vostro!

Smart Working: 7 fantastici gadget contro stress e stanchezza

Sacco da boxe per scrivania

Globo fluttuante

Tappetino mouse ergonomico

Penna 3D

Poggiapiedi ergonomico

Pannello LED personalizzabile

Tappi per riduzione del rumore

