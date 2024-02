Truffa Trenord, cosa succede e come evitarla

Trenord segnala che è stata rilevata la circolazione di mail e contenuti online che utilizzano illecitamente il marchio Trenord per promuovere un concorso truffa che promette come premi tessere "Io Viaggio" e biglietti gratuiti. L'azienda sta collaborando con le autorità competenti e invita alla denuncia.

Si tratta di una classica campagna di phishing: i criminali creano messaggi truffaldini e li spediscono a migliaia di indirizzi, sperando che qualcuno ci caschi. La vittima visita la pagina pericolosa sperando in un premio, e finisce per cedere dati personali - a volte anche quelli della carta di credito.

In questo caso il messaggio sembra particolarmente ben realizzato e credibile, e a renderlo più insidioso c’è il fatto che può raggiungere decine di migliaia di viaggiatori Trenord, la maggior parte dei quali forse non ha la necessaria alfabetizzazione informatica per potersi difendere da un messaggio simile.

Fortunatamente i moderni programmi di posta riescono a filtrare gran parte dei messaggi pericolosi, anche se purtroppo molti riescono comunque a passare. Se ricevete un messaggio da Trenord (ma anche da altri), ecco alcune contromisure che tutti possono mettere in atto:

Nessuno regala niente. Se c’è un qualche premio da ritirare, è quasi certamente una truffa. Cancella il messaggio e non pensarci più. Verifica l'autenticità: controlla attentamente il messaggio per confermare se proviene da fonti ufficiali di Trenord. L’indirizzo potrebbe essere “strano”, magari con una lettera al posto di un’altra. Il messaggio stesso potrebbe contenere errori di ortografia, o magari essere scritto con frasi insolite e incoerenti con il contesto. Non condividere dati personali: in ogni caso, se clicchi sul link evita di inserire dati personali, come nome, indirizzo o altro. Se vuoi accedere al tuo account Trenord fallo tramite l’app dell’operatore oppure direttamente dal sito ufficiale, ignorando il link nel messaggio di posta. Contatta Trenord direttamente: se hai dubbi sulla validità del messaggio, contatta direttamente Trenord tramite i canali ufficiali per farti dire da loro se il messaggio è autentico. Se credi di essere vittima di una truffa online, denuncia immediatamente l'incidente alle autorità competenti e a Trenord. Diffondi l'avviso: Informa familiari, amici e conoscenti dell'incidente per evitare che cadano nella stessa trappola.

Per molti questi consigli potrebbero sembrare semplice buon senso, ma purtroppo questo tipo di crimine funziona proprio perché è relativamente semplice mettere a segno questo tipo di inganno. Magari solo con poche persone, ma se invii il messaggio a decine di migliaia di potenziali vittime, anche poche possono portare un profitto.