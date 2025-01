Svolta verde in Europa: l'energia solare supera il carbone

L'energia solare ha superato il carbone nella produzione di elettricità nell'Unione Europea nel 2024, generando l'11% del totale contro il 10% del carbone. Lo rivela il rapporto European Electricity Review pubblicato dal think tank Ember, che fornisce una panoramica completa del sistema energetico dell'UE nell'ultimo anno.

Questo sorpasso segna un importante traguardo nella transizione energetica europea verso fonti rinnovabili. Il calo del carbone al di sotto del 10% per la prima volta dimostra come i combustibili fossili stiano perdendo terreno nel mix energetico dell'UE, spinti ai margini dalla crescita di solare ed eolico.

La quota delle energie rinnovabili ha raggiunto quasi la metà (47%) della produzione elettrica totale dell'UE nel 2024. L'eolico si è confermato per il secondo anno consecutivo la principale fonte, generando il 17% dell'elettricità, superando il gas (16%). I combustibili fossili nel complesso sono scesi al 29%, in netto calo rispetto al 39% del 2019.

Secondo Chris Rosslowe, analista senior di Ember e autore principale del rapporto, "all'inizio del Green Deal europeo nel 2019, pochi pensavano che la transizione energetica dell'UE potesse essere dove si trova oggi; l'eolico e il solare stanno spingendo il carbone ai margini e costringendo il gas a un declino strutturale".

L'aumento della generazione da fonti rinnovabili ha ridotto la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili importati e l'esposizione alla volatilità dei prezzi dopo la crisi energetica. L'analisi di Ember ha rilevato che senza la nuova capacità eolica e solare aggiunta negli ultimi cinque anni, l'UE avrebbe dovuto importare ulteriori 92 miliardi di metri cubi di gas fossile e 55 milioni di tonnellate di carbone, per un costo di 59 miliardi di euro.

Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe, ha commentato:

"Questo traguardo non riguarda solo l'azione per il clima; è una pietra miliare per la sicurezza energetica e la competitività industriale europea. Le rinnovabili stanno costantemente spingendo i combustibili fossili ai margini, con il solare in testa".

Insomma, il rapporto evidenzia come la transizione energetica dell'UE stia procedendo più rapidamente del previsto, ma sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici fissati per il 2030. La continua espansione delle energie rinnovabili sarà, quindi, fondamentale per garantire un futuro energetico più sicuro e sostenibile per l'Europa.