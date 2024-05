Il nuovo display 4K di TCL arriva a 1000Hz, ma a cosa serve?

La recente conferenza DisplayWeek 2024 tenutasi in California ha visto la presenza di TCL CSOT, che ha fatto parlare di sé per la presentazione di una serie di tecnologie display all'avanguardia. Tra i vari prodotti esposti, spicca il pannello 4K 1000Hz, una novità di rilievo che promette di rivoluzionare il settore con il refresh rate più alto al mondo.

Finora, il mercato offriva monitor con una frequenza massima di 500-600Hz a risoluzione 1080p, ma questa nuova tecnologia rappresenta un salto qualitativo notevole, pur non essendo ancora stati divulgati dettagli ufficiali al riguardo.

Il pannello è stato presentato con l'etichetta di "4K 1000Hz Highest Refresh Rate", indicando chiaramente l'intenzione di TCL CSOT di posizionarsi come leader nell'innovazione tecnologica per display.

Questa tecnologia non solo sfida i limiti attuali della grafica, ma solleva interrogativi sull'hardware necessario per supportare tale capacità, implicando che persino un potente GeForce RTX 5090 potrebbe non essere sufficiente, predendo in considerazione standard futuri di 4K a 240FPS e oltre.