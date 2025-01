TV Philips 2025, tanti OLED ma anche cuffie ANC con un dettaglio geniale

Philips presenta la gamma TV 2025 con OLED avanzati, mini-LED e soundbar integrate, puntando su AI, sostenibilità e miglioramenti per il gaming.

L'industria dell'home entertainment si prepara a una nuova generazione di dispositivi con l'annuncio della gamma di televisori, soundbar e cuffie 2025. I nuovi modelli puntano su intelligenza artificiale, efficienza energetica e miglioramenti nell’esperienza di visione e ascolto. Le novità includono OLED più luminosi, mini-LED migliorati e soundbar con Dolby Atmos, oltre a un focus su sostenibilità e design ottimizzato.

TV OLED

Modello Tipologia Dimensioni disponibili Processore Tecnologia pannello Luminosità di picco Ambilight Sistema operativo Audio OLED+950 OLED 65", 77" 9th Gen P5 AI Dual Engine META 3.0 OLED 3700 nit 4 lati Google TV 70W 2.1 OLED+910 OLED 55", 65", 77" 9th Gen P5 AI META 3.0 OLED 3700 nit 4 lati Google TV Bowers & Wilkins 3.1 OLED810 OLED 42", 48", 55", 65", 77" 9th Gen P5 AI OLED_EX 1500 nit 3 lati Titan OS 70W 2.1 OLED760 OLED 48", 55", 65", 77" 7th Gen P5 AI OLED_EX 1000 nit 3 lati Titan OS Intellisound Engine The Extra OLED 55", 65" 7th Gen P5 AI OLED 1200 nit 3 lati Titan OS Intellisound Engine MLED950 Mini-LED 65", 75" 7th Gen P5 AI Quantum Dot Mini-LED 1200 nit Ambilight Plus Titan OS 60W 4.1 MLED910 Mini-LED 55", 65", 75", 85" P5 AI Mini-LED 1000 nit 3 lati Titan OS 40W 4.0 (55-65"), 50W 2.1 (75-85") PUS9000 QLED 43", 50", 55", 65", 75", 85" P5 AI Quantum Dot LCD 1000 nit 3 lati Titan OS 50W 2.1 (75-85")







La gamma OLED 2025 si articola in diversi modelli con tecnologie avanzate. Gli OLED+950 e OLED+910 introducono il processore 9th Gen P5 AI Dual Engine e la tecnologia META 3.0, che migliora la luminosità fino a 3700 nit e riduce i riflessi. Il sistema Ambilight a quattro lati garantisce un’esperienza immersiva, mentre l’Adaptive Intelligence ottimizza colori e contrasto per ogni tipo di contenuto.

I due modelli di punta - ma quasi certamente solo uno arriverà in Italia - sono dotati del nuovo pannello Primary RGB Tandem sviluppato da LG Display. Questa tecnologia introduce un’architettura a quattro strati emissivi, consentendo di raggiungere una luminosità di picco fino a 3700 nit su finestre del 3% e 350 nit a schermo intero. Inoltre, offre una copertura del 99,5% dello spazio colore P3 e dell’83% del BT.2020, con una riduzione del 20% dei consumi energetici a parità di luminosità. Un nuovo polarizzatore contribuisce a ridurre i riflessi, garantendo neri perfetti anche in ambienti luminosi.

L’OLED810 rappresenta una delle scelte più equilibrate nella gamma 2025, combinando tecnologia avanzata, alta luminosità e un prezzo accessibile (almeno in teoria, ma non conosciamo ancora i prezzi per l’Italia) per il segmento mid-range. Utilizza un pannello OLED_EX migliorato che offre un picco di luminosità fino a 1500 nit per le versioni da 55", 65" e 77".

Uno degli elementi distintivi dell’OLED810 è la presenza del processore 9th Gen P5 AI. La tecnologia AI Adaptive Gamut Enhancer migliora ulteriormente la fedeltà cromatica, mantenendo un equilibrio naturale dei toni della pelle e dei dettagli più complessi. Il sistema Ambilight a tre lati aumenta ulteriormente il coinvolgimento visivo, creando un effetto di espansione dell’immagine.

Dal punto di vista dell’audio, l’OLED810 include un sistema 2.1 da 70W con un crossover digitale che gestisce la distribuzione del suono tra gli altoparlanti principali e il subwoofer posteriore. La combinazione di un driver bass reflex a triplo anello e quattro radiatori passivi garantisce un’esperienza sonora più immersiva rispetto ai modelli precedenti.

L’OLED760, invece, introduce un processore di settima generazione, Ambilight a tre lati e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un’aggiunta importante è The Extra, un modello OLED con specifiche di fascia media che combina un pannello OLED con il software Titan OS e l’Adaptive Intelligence per un bilanciamento tra qualità e prezzo. Il suo design minimalista e le opzioni di connettività avanzate lo rendono una scelta interessante per un pubblico ampio.

Per molti modelli si conferma poin la collaborazione con Bowers & Wilkins. Nel caso dell’OLED+910, il sistema audio è stato ulteriormente migliorato: pur mantenendo la configurazione 3.1 con driver midrange e tweeter dedicati, sono stati apportati interventi su amplificatori e DSP per aumentare la potenza e ridurre la distorsione, migliorando la presenza della gamma medio-bassa.

TV Mini LED

Il segmento mini-LED include modelli che mirano a colmare il divario tra OLED e TV LED tradizionali. L’MLED950 è il modello di punta con un pannello Quantum Dot da 144Hz e un sistema audio 4.1, mentre l’MLED910 offre una soluzione più accessibile con ottime prestazioni visive e audio avanzato. Entrambi i modelli integrano Ambilight e il sistema operativo Titan OS.

I mini-LED garantiscono neri più profondi e una maggiore precisione cromatica rispetto ai tradizionali LED, offrendo un’alternativa agli OLED con un costo inferiore. Il sistema Intellisound Engine ottimizza l’audio in base al contenuto, rendendo questi modelli adatti a chi cerca una TV di alta qualità con un’ottima resa sonora senza bisogno di una soundbar aggiuntiva.

Soundbar

La gamma di soundbar Philips per il 2025 offre soluzioni pensate per soddisfare diverse esigenze, dai modelli compatti fino alle configurazioni 5.1 per un’esperienza home theater completa. Tutte le soundbar supportano Dolby Atmos, DTS Virtual:X e connettività avanzata con HDMI eARC e Bluetooth 5.4 con LE Audio.

La soundbar Philips B6100 è il modello più compatto della linea, pensato per chi cerca un miglioramento dell’audio rispetto agli speaker integrati dei TV senza occupare troppo spazio. Con un design slim da 600 mm di larghezza, integra una configurazione 2.1 con due driver full-range da 40W RMS ciascuno, affiancati da un subwoofer wireless da 120W RMS con driver da 6.5” e design bass reflex. Il sistema permette una riproduzione sonora più bilanciata, migliorando la chiarezza dei dialoghi e l’intensità dei bassi.

Per chi desidera un prodotto più sottile senza sacrificare la qualità del suono, la Philips B8200 rappresenta una valida alternativa. Con un’altezza di appena 37 mm, si adatta facilmente anche ai TV con supporto centrale. La configurazione 2.1 include driver full-range racetrack da 2.25” e un tweeter Mylar da 19mm, affiancati da un subwoofer wireless da 100W RMS, progettato con un doppio driver back-to-back per migliorare la profondità delle basse frequenze. La sua progettazione garantisce un audio più immersivo, rendendola adatta sia per la musica che per l’intrattenimento cinematografico.

Il modello di punta è la Philips B8500, una soundbar 5.1 che offre un’esperienza audio home theater completa. Dotata di cinque driver full-range da 30W RMS ciascuno e di due driver laterali side-firing, crea un effetto surround più ampio e avvolgente. Il subwoofer wireless da 150W RMS, con driver da 8” e design bass reflex, assicura bassi profondi e potenti. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos e DTS Virtual:X, è ideale per chi cerca una buona resa audio senza sistemi troppo complessi o costosi.

Modello Configurazione Potenza Subwoofer Dimensioni Prezzo B6100 2.1 2x40W RMS 120W RMS, 6.5” 600mm larghezza 249€ B8200 2.1 2x30W RMS 100W RMS, doppio driver 37mm altezza 299€ B8500 5.1 5x30W RMS 150W RMS, 8” 65mm altezza 349€

Le soundbar della gamma 2025 non solo migliorano l’esperienza sonora rispetto ai TV tradizionali, ma sono anche progettate con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Philips ha adottato materiali riciclati e imballaggi plastic-free, riducendo l’impatto ambientale dei nuovi modelli. Questo aspetto, unito all’integrazione delle più recenti tecnologie audio, rende la nuova gamma una proposta interessante per chi cerca un’esperienza audio di alto livello senza compromessi.

Cuffie

Philips amplia la sua gamma di cuffie con soluzioni per diversi tipi di utenti. Il modello H8000E si distingue come una delle scelte più avanzate, grazie alla combinazione di audio spaziale, cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva e un’autonomia eccezionale fino a 70 ore.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’H8000E è la batteria rimovibile, una rarità nel segmento delle cuffie premium wireless. Questa scelta permette di sostituire facilmente la batteria quando la capacità inizia a ridursi, allungando notevolmente la vita del prodotto e riducendo gli sprechi. Rispetto a molti modelli concorrenti con batterie integrate non sostituibili, questa soluzione rappresenta un vantaggio significativo in termini di sostenibilità e usabilità a lungo termine.

Oltre alla durata estesa della batteria, la cuffia supporta Bluetooth 5.4 con compatibilità LE Audio, garantendo una trasmissione sonora più efficiente e stabile. I microfoni con tecnologia AI migliorano la qualità delle chiamate, isolando i rumori ambientali e ottimizzando la resa vocale.

Per i più piccoli, Philips introduce tre modelli di cuffie con volume limitato a 85dB per la sicurezza dell’udito. Le K2000 e K4200 sono on-ear, mentre la K5500 è over-ear con cancellazione attiva del rumore. Tutti i modelli sono realizzati con materiali riciclati e confezionati in imballaggi plastic-free, sottolineando l’impegno dell’azienda nella sostenibilità.