Giusto ieri vi avevamo parlato del futuro di Twitter, pronto a trasformarsi in X. A quanto pare, l’evoluzione del social di Musk è già avvenuta e lo storico uccellino ha lasciato spazio a una semplice X, che qualcuno ha già ironicamente affiancato a quella di Xbox Series X, la console di Microsoft.

In concomitanza con la trasformazione, l’account di Elon Musk ha subito un rebranding totale: l’immagine del profilo è il nuovo logo del social e la biografia è semplicemente “x.com“, link che rimanda all’homepage di Twitter. Musk e Linda Yaccarino ora hanno anche la nuova X a lato del badge verificato.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023