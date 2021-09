Un famoso giocatore di football americano apre al pagamento di parte dello stipendio in criptovalute

Tom Brady, sette volte vincitore del Super Bowl e quarterback della squadra di football americano dei Tampa Bay Buccaneers, ha detto che sarebbe interessato a ricevere parte del suo stipendio in criptovaluta.

Questa non è la prima volta che Brady ha fatto un’incursione nel settore delle criptovalute. A giugno, lui e sua moglie Gisele Bündchen hanno preso una partecipazione azionaria in FTX, uno scambio di criptovalute guidato da Sam Bankman-Fried.

Brady tra l’altro non è l’unico giocatore della NFL a salire a sposare progetti basati su criptovalute negli ultimi mesi. Nel dicembre dello scorso anno, ad esempio, Russell Okung, offensive tackle per i Carolina Panthers ha iniziato a convertire metà del suo stipendio NFL in bitcoin.

Seguendo il suo esempio, il tight end dei Kansas City Chiefs Sean Culkin ha annunciato nell’aprile di quest’anno che avrebbe scambiato i suoi guadagni NFL con bitcoin. Ma non è tutto: anche le franchigie NFL, ossia le società dietro le singole squadre, stanno entrando in azione. A maggio, i New York Giants hanno annunciato una partnership con la società di gestione patrimoniale crittografica Grayscale.