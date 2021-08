Un oggetto cult degli anni ’70 torna in NFT

L’ultima mania tra i collezionisti di oggetti registrati in NFT ha per protagonista un oggetto cult degli anni ’70. Si tratta della versione digitale di una popolare collezione, originariamente inventata nel 1975 dal copywriter, creative director e pubblicitario Gary Dahl. Di cosa si tratta?

Gary Dahl ebbe, nel corso di una conversazione con amici in un bar a Los Gatos, California, l’idea di ironizzare sulle attenzioni rivolte agli animali domestici. Inventò così le “rocce domestiche”, più conosciute come Pet Rock: ciottoli grigi, provenienti dalla spiaggia messicana di Rosarito Beach, confezionati e venduti in una scatola di cartone provvista di fori per l’aerazione – come se fossero dei veri animali domestici. La Pet Rock era accompagnata da un libretto di istruzioni umoristico, ricco di doppi sensi e battute su come accudire in modo appropriato la propria “pietra domestica”. In pochi mesi, soprattutto nel corso del Natale ’75, furono vendute circa un milione di Pet Rock a 4 dollari l’una: Gary Dahl divenne così milionario e le Pet Rock un oggetto cult.

Una confezione originale delle Pet Rock. Fonte: Wikimedia Commons, pubblico dominio

Nel giugno 2017, un’idea simile fu trasposta in digitale: le EtherRock sono una delle prime collezioni di NFT, emesse sulla blockchain di Ethereum poco dopo il lancio dei CryptoPunk (tra l’altro un misterioso compratore ne sta facendo incetta). Ogni EtherRock mostra un fermo immagine di una pietra, differente solo per gradazione di colore. Le EtherRock coniate sono solo cento, implementate con smart contract nel dicembre 2017. Secondo Etherscan, il primo EtherRock è stato venduto il 26 dicembre 2017 per 0,099 Ethereum (circa 300 dollari all’epoca). Secondo Etherscan, tra il 2017 e il 2020 sono state vendute solo tre rocce con prezzi compresi tra gli 0,1 e i 0,36 Ethereum.

La recente euforia per i NFT ha però portato a un graduale e costante aumento nelle vendite: nel corso della prima metà del 2021 la maggioranza delle EtherRock sono state vendute, con un direttamente proporzionale aumento dei prezzi. Attualmente le EtherRock sono esaurite e una delle ultime è stata acquistata per 78 Ethereum (più di 250 mila dollari).