L’idea di dare qualcosa gratis ma con pubblicità è nata insieme a Internet, e da allora non ha mai smesso di evolvere. La prossima frontiera potrebbe essere Telly, un televisore gratuito, ma con un secondo schermo fatto apposta per visualizzare costantemente annunci pubblicitari.

L’idea è di Ilya Pozin, già cofondatore della piattaforma TV Pluto (disponibile anche in Italia). In poche parole, è un televisore da 55 pollici con soundbar integrata come ce ne sono tanti. Non sappiamo nulla riguardo la qualità, ma a occhio e croce non sarà tra i migliori televisori del suo tempo.

Sotto alla soundbar c’è un secondo schermo, più piccolo e dal formato allungato: qui ci saranno delle pubblicità, visualizzate anche mentre si guarda la TV. In alternativa alla pubblicità, qui potreste vedere widget dedicati al meteo, all’agenda, e così via.

Telly raccoglie i vostri dati personali per personalizzare la pubblicità, come fanno anche le smartTV di altre marche. La pubblicità sarà mostrata anche sullo schermo principale, quando non lo si sta usando per vedere dei veri contenuti (nell’ipotesi che non siano essi stessi delle pubblicità, ovviamente). Telly prevede anche dei coupon premio, che potrebbero essere delle ricariche Netflix o qualcosa di simile.

Il sistema operativo, TellyOS, non ha applicazioni di terze parti, quindi non si può installare Netflix, o Disney+, o DAZN, o qualsiasi altra app vogliate. Per questo insieme alla Telly c’è un dongle Android da collegare a una porta HDMI, oppure potete guardare la TV tradizionale.

Non mancano 40 giochi integrati, assistente vocale e audio Bluetooth. C’è persino una webcam per fare chiamate con Zoom e simili, ed è presente addirittura un otturatore fisico per coprire la videocamera, a massima tutela di quel poco di privacy che potrebbe restarti in casa.

Sembra una cosa di cui fidarsi? Difficile a dirsi, ed è sempre vero che se una cosa è gratis o costa troppo poco, allora il prodotto in vendita sono le persone. Però magari potrebbe anche avere senso: dopotutto stiamo già dando dati di ogni genere a chiunque, e darli anche a Telly magari non fa nessuna differenza.

Oppure potreste prendere il TV gratis e dopo trovare un modo per non farlo comunicare con i suoi server, o magari coprire il secondo schermo e renderlo invisibile – anche se si saranno pure inventati un modo per evitarlo, immagino.