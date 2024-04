Unieuro: i migliori elettrodomestici per la casa con sconti DA URLO!

State pensando di cambiare i vostri vecchi elettrodomestici o, in vista dell'arrivo dell'estate, avete in mente di acquistare dei climatizzatori o congelatori? A fare al caso vostro sono le nuovi promozioni di Unieuro che, fino al 1° maggio, vi permetteranno di risparmiare centinaia di euro su tantissimi grandi elettrodomestici dei migliori brand!

Offerte "Passione Casa" Unieuro, perché approfittarne?

La promozione "Passione Casa" di Unieuro è, dunque, perfetta per chi è alla ricerca di nuovi elettrodomestici e desidera risparmiare sui prezzi di listino: dai frigoriferi alle lavatrici, passando per piccoli elettrodomestici da cucina, smart TV e lavastoviglie, il catalogo è a dir poco vasto, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, vi ricordiamo che potrete usufruire della consegna gratuita direttamente a casa vostra per tutti gli ordini a partire da 49€, mentre nella maggior parte dei casi avrete anche modo di dilazionare il vostro pagamento in 3 comode rate mensili senza interessi con PayPal o Klarna (cosa che, invece, non si può fare su Amazon).

Tra i prodotti più apprezzati vi è, per esempio, il frigorifero LG GBP62DSNCN1.ADSQE, in offerta a soli 699,00€ invece di 1.499,00€. Di classe energetica C e con una capienza di ben 277L nel frigorifero e 107L nel congelatore, è uno dei migliori modelli sul mercato, essendo dotato di tecnologia Fresh converter che permette di personalizzare la temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura; di tecnologia Total No Frost e di cassetto maxi spazio.

Per scoprire tutte le offerte disponibili, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata ai saldi su Unieuro. Tuttavia, vi suggeriamo di agire tempestivamente e aggiungere i prodotti che vi interessano al carrello, poiché gli sconti termineranno il 1° maggio, mentre le scorte disponibili degli articoli più richiesti potrebbero esaurire ancor prima.

