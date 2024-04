Usate Disney+ con la condivisione della password? Da giugno le cose si faranno più difficili

Disney sta prendendo misure per limitare la condivisione delle password del suo servizio di streaming Disney+ come parte di un più ampio piano per aumentare gli iscritti e i ricavi, seguendo le orme di Netflix.

Il CEO Bob Iger, in un'intervista a CNBC tenutasi giovedì, ha infatti annunciato che Disney+ inizierà a contrastare la condivisione delle password a partire da giugno in alcuni paesi e in modo più diffuso a settembre. Nonostante i termini di servizio di Disney+ e degli altri servizi di streaming di Disney proibiscano esplicitamente ai clienti di utilizzare il nome utente o la password di qualcun altro, finora non era stata applicata in modo ampio la politica.

Queste misure arrivano mentre il rivale Netflix ha attribuito un aumento delle iscrizioni al recente contrasto alla condivisione delle password. Poco dopo che il crackdown è entrato in vigore lo scorso maggio, Netflix ha aggiunto 100.000 nuovi account nei due giorni successivi, secondo dati di Antenna. Netflix aveva anche registrato un aumento delle iscrizioni superiore al 100% rispetto alla media precedente di 60 giorni.

Un aumento simile da parte di Disney potrebbe contribuire a rendere redditizia la piattaforma di streaming dell'azienda. Nonostante Disney+ continui a perdere denaro, l'azienda prevede di ottenere presto profitti.

"Nel settore dello streaming, Netflix è il punto di riferimento", ha dichiarato Iger nell'intervista. "Hanno fatto un lavoro eccezionale in molteplici direzioni. Ho un grande rispetto per ciò che hanno realizzato. Sarebbe fantastico se riuscissimo a fare altrettanto".

C'è da dire che il crackdown sulle password era atteso da tempo: durante una conferenza sugli utili con gli investitori lo scorso anno, Iger aveva già affermato che un'imminente repressione avrebbe contribuito alla crescita di Disney.