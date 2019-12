Vittoria, nel ragusano, viaggia a 1 Gbps grazie a Open Fiber, Tiscali, Vodafone e Wind Tre

A Vittoria, il piccolo centro del ragusano capitale del Liberty siciliano, Open Fiber ha cablato oltre 5mila unità abitative e grazie a Tiscali, Vodafone e Wind Tre è già possibile abbonarsi ai rispettivi servizi a 1 Gbps.

Attualmente la copertura è assicurata nei quartieri Centro e Forcone, ma l’obiettivo è di ampliare ulteriormente la rete FTTH per raggiungere le circa 18mila case, negozi e uffici previsti dal piano. Un progetto complessivamente ambizioso che ha previsto un investimento privato, da parte dell’operatore wholesale, di 6,3 milioni di euro.

Vittoria si va ad aggiungere alle altre città siciliane nelle quali è possibile collegarsi alla rete ultraveloce di Open Fiber: bisogna infatti ricordare Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Gela. Da sottolineare che le istituzioni locali, per stessa ammissione dell’operatore, hanno agevolato il complesso iter delle autorizzazioni. Mediamente devono essere infatti presentate dalle 8 alle 10 richieste per ogni singolo Comune, istanze rivolte a differenti soggetti pubblici e non.

“La fibra ultraveloce di Open Fiber è un asset strategico per la crescita dei territori urbani, poiché sviluppa connettività e servizi digitali, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni”, sottolinea Open Fiber.

“I servizi abilitati dalla banda ultra larga sono numerosi e si estendono ad ambiti come l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo”.

Nei prossimi mesi, oltre a Wind tre, Vodafone e Tiscali, altri operatori cominceranno a erogare servizi sfruttando l’infrastruttura FTTH di Open Fiber.