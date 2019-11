Vodafone Internet Unlimited, 100 euro di buoni spesa per chi attiva la fibra online

Fino al prossimo 10 novembre c'è un buono spesa del valore di 100 euro da spendere presso supermercati selezionati attivando la fibra Vodafone.

Se state considerando la possibilità di cambiare operatore per la vostra connessione Internet domestica o vorreste attivare una nuova connessione in fibra con velocità fino a 1 Gbps, questo è il momento buono per farlo con Vodafone. L’operatore infatti premierà tutti i nuovi utenti che attiveranno Vodafone Internet Unlimited per la connessione online entro il prossimo 10 novembre con un buono spesa del valore di 100 euro (50 euro per chi attiverà invece la versione FTTC ibrida fibra/rame) da usare in alcune catene di supermercati.

Il buono spesa, in formato digitale o stampabile, sarà ottenibile, previa registrazione e inserimento di un codice univoco e seguendo le relative istruzioni, sul sito dell’iniziativa, scegliendo tra i seguenti marchi: Carrefour, Conad, Despar e Iper. Sul Sito Buono Spesa, una volta completato l’ordine utilizzando il codice, sarà possibile effettuare subito, o in modalità differita, il download del buono stesso, accedendo alla propria area riservata.

Nel documento ufficiale Vodafone fornisce una sintesi delle varie condizioni di utilizzo:

Qualora si scelga Carrefour , il Buono Spesa potrà essere utilizzato, a scalare, per l’acquisto dei prodotti in vendita ad eccezione di farmaci da banco e carburanti. Il Buono Spesa è cumulabile con altre Gift Card Carrefour e con altri metodi di pagamento fino ai limiti di legge. Il Buono Spesa non dà diritto a resto e non è convertibile in denaro. Per utilizzarlo è sufficiente presentare il Pdf stampato in cassa al momento del pagamento. Il Buono Spesa è utilizzabile nei 450 punti vendita aderenti della rete Carrefour, Carrefour Market e Carrefour Express. È possibile l’utilizzo online solo se il pagamento è finalizzato successivamente presso il punto vendita mediante la modalità “clicca e ritira”.

Qualora si scelga Conad, il Buono Spesa non può essere utilizzato direttamente in cassa, deve essere convertito in una Prepagata CONAD di pari valore, presentando il codice (in esso contenuto) in uno dei punti di vendita abilitati al servizio, entro la data di scadenza riportata. L'elenco dei punti vendita è consultabile sul sito: https://storelocator.carteconad.it Dopo aver convertito il Buono Spesa, la Prepagata CONAD ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione avvenuta nel punto di vendita ed è a scalare, quindi può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Il valore residuo non è convertibile in denaro. La Prepagata Conad non è ricaricabile. Alla scadenza la carta non è più utilizzabile, l'importo residuo non è rimborsabile o convertibile in altre carte prepagate. La Prepagata Conad è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita della rete CONAD abilitati al servizio presenti sul territorio nazionale: CONAD IPERMERCATO, CONAD SUPERSTORE, CONAD, CONAD CITY, SAPORI E DINTORNI CONAD, MARGHERITA CONAD, PARAFARMACIA CONAD, OTTICO CONAD, DISTRIBUTORE DI CARBURANTE CONAD, CREMERIA SAPORI E DINTORNI CONAD, CON SAPORE CONAD.

Qualora si scelga Despar, il Buono Spesa sarà utilizzabile per gli acquisti dei prodotti presenti esclusivamente nei punti vendita individuabili nel sito internet www.despar.it con la dicitura "Aspiag Service S.r.l." (con esclusione dei Punti Vendita affiliati), in forma di tessera prepagata a scalare fino ad esaurimento del valore caricato. Se l'importo del Buono Spesa non fosse sufficiente per coprire l'importo dell'acquisto, è possibile integrare con altre forme di pagamento accettate dal punto vendita.

Qualora si scelga Iper, il Buono Spesa sarà utilizzabile, una volta stampato, direttamente alle casse di uno dei 21 punti vendita a insegna "Iper, La grande i" presenti a: Arese (Mi) – Brembate (Bg) – Busnago (Mb) – Castelfranco (Tv) – Gadesco Pieve Delmona (Cr) – Grandate (Co)- Lonato del Garda (Bs) – Magenta (Mi) – Milano-Portello (Mi) – Montebello della Battaglia (Pv) – Monza – Orio al Serio (Bg) – Rozzano (Mi) – San Martino Buon Albergo (Vr) – Savignano sul Rubicone (Fc) – Seriate (Bg) – Serravalle Scrivia (Al) – Solbiate Olona (Va) -Tortona (Al) – Varese – Vittuone (Mi). Il Buono Spesa può essere utilizzato per l'acquisto di tutti i prodotti presenti presso i punti vendita Iper, ad eccezione di carte prepagate Mastercard e Paysafe, prodotti in vendita presso il reparto Parafarmacia, prodotti dei distributori di carburanti IperStation e prodotti in vendita presso i corner Unieuro, Upim e Bluekids.

Inoltre, indipendentemente dalla scelta fatta, il buono spesa non sarà rimborsabile né sostituibile (neppure in caso di furto o smarrimento) e non potrà essere convertito in denaro, nemmeno in caso di mancato utilizzo entro la data di scadenza. Il codice ricevuto dagli aventi diritto dovrà inoltre essere utilizzato entro 3 mesi dalla ricezione da parte di Vodafone, termine decorso il quale perderà ogni validità.

Per quanto riguarda l’offerta vera e propria, Vodafone Internet Unlimited ha un costo di 27,90 euro al mese, con assistenza, costi di attivazione inclusi nel prezzo. L’offerta comprende anche Vodafone Station, SIM con 30 GB al mese, Vodafone TV e intrattenimento con le migliori serie TV e l’intrattenimento di Sky e Servizi Vodafone Ready. Inoltre, per chi effettua la sottoscrizione online, le chiamate verso tutti i fissi e i mobili nazionali sono incluse nel pacchetto.