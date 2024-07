Fibra più veloce: scopri tutti i vantaggi di una connessione ultra-rapida

Grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, abbiamo assistito a un significativo avanzamento delle connessioni, che hanno reso la fibra più veloce, garantendo prestazioni eccezionali durante la navigazione online. Ciò ha segnato una vera e propria rivoluzione del mondo digitale, portando le connessioni web a rapidità fulminee, con affidabilità e potenza senza precedenti.

Ma cosa rende così speciale la fibra ottica avanzata e quali vantaggi offre? Scopritelo in questa breve ma preziosa guida.

Fibra più veloce: come funziona?

Le reti in fibra ottica, a differenza delle connessioni tradizionali, sfruttano la luce per la trasmissione dei dati. Questa tecnologia sofisticata impiega cavi sottilissimi, della dimensione di un capello, in vetro o plastica attraverso cui viaggerà l’energia luminosa. Quest’ultima è generata da un laser e poi convertita in segnale digitale da un'apposita apparecchiatura, mediante il fenomeno della riflessione totale interna. Una volta giunte all’altro lato del cavo, le pulsazioni luminose saranno riconvertite in dati multimediali, come film, file e giochi.

Attualmente, questa tipologia di connessione è l'opzione più veloce disponibile sul mercato digitale. L’uso di segnali luminosi, che viaggiano più rapidamente dei segnali elettrici trasportati dai cavi telefonici, permette difatti una maggiore larghezza di banda. Si parla di una trasmissione dell’ordine di molte centinaia di terabyte al secondo. Inoltre, non da meno, la perdita di segnale lungo il percorso è minima, garantendo un'elevata affidabilità delle comunicazioni.

In linea di massima esistono 3 grandi tipologie di fibra ottica tra cui scegliere. Per ottenere una fibra più veloce, dunque, sarà sufficiente selezionare l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

La prima opzione è la fibra a casa, nota anche come FTTH. Questo tipo di connessione parte direttamente dalla sede centrale del provider e arriva, senza interruzioni, fino all'abitazione. La velocità offerta è straordinaria, con download e upload che possono raggiungere rispettivamente 1 Gbps e 300 Mbps, e, in alcuni casi, anche i 5/10 Gbps.

Vi è poi la FTTC, una sorta di ibridazione tra fibra e ADSL. Seppur la connessione parta dal provider in fibra ottica, questa non arriverà fino all’abitazione, ma si fermerà bensì all’armadio stradale. Il collegamento fino alla residenza, infatti, è effettuato tramite cavi in rame. Velocità e performance non sono elevate come con l’FTTH ma raggiungono comunque un buon livello.

Infine, la FTTT. Tale connessione in fibra ottica parte dalle torri mobile e arriva solo fino alla rete primaria di telecomunicazioni. Il tratto finale della connessione è affidato ai cavi in rame, ma anche in questo caso si hanno buone prestazioni.

Prima di sottoscrivere un’offerta di fibra ottica è fondamentale verificare la presenza dei cavi necessari nell'area geografica di interesse e, di conseguenza, la disponibilità della copertura nella zona. La sua realizzazione, infatti, richiede spesso interventi significativi e investimenti abbastanza esosi, pertanto, non sempre è presente uniformemente in tutto il territorio.

Fibra più veloce: tutti i vantaggi

La fibra super veloce è sicuramente la miglior soluzione per tutti coloro che necessitano di una connessione affidabile e senza limiti.

La rapidità di trasferimento dati è sicuramente uno dei principali vantaggi della fibra ottica. Tuttavia, questa tecnologia offre molto di più: non solo consente di effettuare upload e download di contenuti multimediali in tempi brevi, ma lo fa in modo efficiente, simmetrico e senza interruzioni.

La capacità di fornire dati quasi istantaneamente la rende la soluzione perfetta per attività che comportano una elevata larghezza di banda, quali i giochi online o lo streaming in HD. Una velocità, inoltre, destinata a crescere. Man mano che i suoi cavi vengono installati nel territorio, i fornitori di servizi Internet saranno in grado di aggiornare la connessione rendendola ancora più celere ed efficiente.

La fibra ottica, poi, è più affidabile e stabile nel tempo. Le connessioni Internet via satellite o i cavi in rame, infatti, possono essere sensibili a una serie di interferenze, sia elettromagnetiche che ambientali, inficiando la qualità del servizio offerto. Al contrario, in questo caso i tempi di inattività saranno decisamente ridotti e la conseguente latenza pressoché eliminata, garantendo una notevole fluidità anche nelle situazioni più critiche.

Vi è, poi, l'argomento sicurezza. In un’epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più frequenti, la tutela della privacy diviene fondamentale. Rispetto ai tradizionali cavi in rame, però, quelli in fibra ottica sono molto più difficili da violare, permettendo un’esperienza virtuale sicura per tutti gli utenti e prevenendo l'accesso non autorizzato ai dati trasferiti attraverso la rete.

Infine, oltre a essere efficiente ed efficace, la rete in fibra ottica è anche ecologica. I suoi cavi sono più resistenti e hanno una maggior durata rispetto a quelli tradizionali. Ciò si tradurrà in una riduzione degli sprechi e una minor necessità di sostituzione. Inoltre, non da meno, richiedono un minor tempo di raffreddamento nei data center, minimizzando ulteriormente il loro impatto ambientale.

Una fibra più veloce, dunque, non solo offre prestazioni superiori, ma anche un approccio sostenibile alla connettività digitale.