L'espansione di Open Fiber raggiunge altri 157 comuni con le tecnologie FTTH e FWA

La copertura della fibra ultraveloce di Open Fiber si estende in Italia, raggiungendo ulteriori 157 comuni nelle cosiddette aree Infratel o aree bianche. Questa espansione fa parte del piano Banda Ultralarga (BUL) del Governo, che mira a fornire connettività ad alta velocità in zone con scarsa densità di popolazione, dove finora gli investimenti da parte di operatori privati sono stati limitati. Open Fiber, avendo vinto tre bandi pubblici, ha ricevuto l'incarico dal Governo per gestire e implementare questo progetto.

Le aree target del piano sono designate per ricevere la connessione fibra FTTH (Fiber To The Home), che permette velocità fino a 10 Gigabit al secondo, e, dove la fibra non è ancora praticabile, la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). La FWA unisce i collegamenti a rete fissa e wireless, offrendo una soluzione alternativa dove la fibra ottica non è ancora disponibile.

Nonostante i comuni siano stati inclusi nella nuova lista di copertura, potrebbero essere necessari giorni o settimane affinché le configurazioni di rete vengano completate e i servizi diventino attivabili commercialmente.

I nuovi Comuni coperti includono sia zone con connessione FTTH sia zone che beneficeranno della tecnologia FWA. Tra i Comuni che ora possono accedere alla fibra FTTH troviamo:

Accadia (Foggia)

Acquasanta Terme (Ascoli Piceno)

Alliste (Lecce)

Arcevia (Ancona)

Arzachena (Sassari)

Avolasca (Alessandria)

Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)

Barengo (Novara)

Bassano del Grappa (Vicenza) Apertura comune FTTH parziale

Belvedere Marittimo (Cosenza)

Borgomale (Cuneo)

Bosia (Cuneo)

Cavatore (Alessandria)

Cazzano Sant'Andrea (Bergamo)

Cervo (Imperia)

Corio (Torino)

Cornedo Vicentino (Vicenza)

Cossombrato (Asti)

Diano Castello (Imperia)

Diano Marina (Imperia) Apertura comune FTTH parziale

Dolceacqua (Imperia)

Fasano (Brindisi)

Fénis (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Fortunago (Pavia)

Lamon (Belluno)

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Lioni (Avellino)

Maddaloni (Caserta)

Maruggio (Taranto)

Merana (Alessandria)

Mezzago (Monza e della Brianza)

Mignanego (Genova)

Monteflavio (Roma)

Montefredane (Avellino)

Montelupone (Macerata)

Monteu Roero (Cuneo)

Montiglio Monferrato (Asti)

Murlo (Siena)

Orosei (Nuoro)

Ossago Lodigiano (Lodi)

Ottobiano (Pavia)

Pozzol Groppo (Alessandria)

Rabbi (Trento)

Riolunato (Modena)

Sale San Giovanni (Cuneo)

San Giovanni in Fiore (Cosenza)

Sanfrè (Cuneo)

Santa Margherita di Staffora (Pavia)

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro)

Sorgà (Verona)

Sovramonte (Belluno) Apertura comune FTTH parziale

Stroncone (Terni)

Tigliole (Asti)

Trarego Viggiona (Verbano-Cusio-Ossola)

Uscio (Genova)

Valenzano (Bari)

Varsi (Parma)

Verretto (Pavia)

Viarigi (Asti)

Mentre l'elenco dei Comuni che beneficeranno della tecnologia FWA comprende: