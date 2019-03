Vodafone Unlimited x4 Pro, 25 GB a 14,99 euro al mese se la attivi in negozio

Vodafone Unlimited x4 Pro è una tariffa pensata sia per i nuovi che i vecchi clienti. Grazie all'offerta "raddoppia Giga" inoltre chi la attiva nei negozi ufficiali avrà 25 GB di traffico dati mensile anziché 10.

Vodafone Unlimited x4 Pro è la tariffa perfetta per i clienti nuovi o quelli vecchi in cerca di un profilo più conveniente. Inoltre, fino al prossimo 7 aprile, chi deciderà di sottoscriverla in uno dei tanti Vodafone Store potrà avere 25 GB di traffico dati ogni mese anziché 10, grazie alla promozione “raddoppia Giga”.

Online infatti Vodafone Unlimited x4 Pro offre chiamate illimitate, 10 GB di traffico dati su rete 4.5G (illimitato per le app di chat, mappe, social e per ascoltare musica), al costo di 14,99 euro al mese. Come detto però se si sceglie un negozio ufficiale si potranno avere 25 GB allo stesso prezzo della tariffa attivabile sul sito ufficiale.

Nel pacchetto come avrete notato non sono inclusi gli SMS, che costeranno 29 centesimi di euro l’uno. Per quanto riguarda il roaming nei Paesi dell’Unione europea invece Vodafone Unlimited x4 Pro offre 6 GB di traffico dati. Nel pacchetto infine sono compresi anche le funzioni hotspot e un mese del servizio Rete Sicura, che successivamente potrà essere disattivato o mantenuto al costo di 1,49 euro al mese.

L’addebito mensile avviene su carta di credito o conto corrente bancario, ma è possibile anche optare per quello sul credito residuo. In questo caso però la tariffa costerà di più, salendo a 19,99 euro al mese. In ogni caso a questi costi vanno aggiunti anche 29 euro per i costi di attivazione, scontati a 3 euro nel caso in cui il cliente effettui ricariche pari a un importo totale di almeno 239 euro durante la sua permanenza in Vodafone. Per chi è già cliente infine c’è anche il costo di 22,50 euro per cambiare piano tariffario.