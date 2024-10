Vuoi vincere una BMW iX1 eDrive20 da 40.000 euro? Te la regala LIDL!

Per tutti voi appassionati del marchio LIDL, il Concorso Deluxe Natale 2024 rappresenta un’occasione imperdibile. Partecipando a questa straordinaria iniziativa, avrete l'opportunità di vincere ogni giorno buoni spesa da 100 euro e, alla fine del concorso, potreste portarvi a casa una BMW iX1 eDrive20, dal valore di oltre 42.000 euro. Il concorso sarà attivo dal 28 ottobre al 22 dicembre 2024, e partecipare è facilissimo.

Concorso "Deluxe Natale 2024” LIDL, come partecipare

Partecipare è estremamente semplice. Per entrare in gioco, dovete prima di tutto scaricare e registrarvi all’app Lidl Plus. Poi, recatevi in uno dei punti vendita Lidl ed effettuate una spesa minima di 5 euro in prodotti Deluxe. Ogni 5 euro spesi vi darà una partecipazione al concorso, e potrete partecipare alle estrazioni giornaliere e finali. Più spendete, più aumentano le vostre possibilità di vincita!

Tra i premi giornalieri ci sono 20 buoni spesa LIDL da 100 euro ciascuno, mentre i premi settimanali prevedono buoni da 500 euro. Il vero protagonista dell’estrazione finale è però la BMW iX1 eDrive20, un’auto elettrica di ultima generazione, perfetta per chi vuole muoversi in modo sostenibile senza rinunciare allo stile.

L'estrazione finale si terrà entro il 12 gennaio 2025. Per tutti i dettagli aggiuntivi, vi invitiamo a consultare il regolamento completo del concorso disponibile sull’app di Lidl o sul loro sito ufficiale. Non perdete questa occasione unica per rendere speciale il vostro Natale 2024! Affrettatevi e iniziate subito a fare i vostri acquisti! Buona fortuna a tutti e che il più fortunato possa vincere il premio dei sogni!

