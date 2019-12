White Friday: le offerte di ePrice con 283 regali da non perdere

Vi siete persi le promozioni del Black Friday? Avete vagato in lungo e in largo per la rete senza trovare alcunché di interessante? Allora questa è la notizia che stavate aspettando! ePrice, infatti, ha appena dato il via ad una nuova, eccezionale, tornata di sconti in occasione del suo “White Friday”, una nuova festa delle offerte partita oggi e che proseguirà fino al prossimo 13 dicembre 2019.

Le promozioni sono numerose e si concentrano su alcune delle più ricercate categorie di prodotti come smartphone, notebook e console per videogiochi, con ben 283 prodotti in sconto! Un esempio? La sempre ottima Xbox One S venduta in bundle insieme all’ottimo videogame dedicato a Star Wars, Jedi: Fallen Order.

Perfetta come regalo di Natale, la Xbox One S è la versione “slim” della più massiccia Xbox One X che, al netto di prestazioni hardware leggermente inferiori, rappresenta comunque un’ottima idea da poter mettere sotto l’albero, venduta per altro ad un prezzo davvero eccezionale: solo 199,99€ in virtù degli originali 299,99€, con non solo un risparmio di ben 100€, ma anche un bellissimo videogame già in confezione. Jedi: Fallen Order, infatti, si è dimostrato ben al di sopra di molti altri titoli su licenza, grazie al suo connubio tra combattimenti ed esplorazione libera e le sue buone trovate narrative che, di fatto, lo rendono un antipasto perfetto in attesa dell’arrivo al cinema del nuovo film dedicato a Star Wars.

Come avrete letto, i prodotti in offerta sono ben 283 ma noi di Tom’s abbiamo selezionato per voi solo alcuni dei migliori e più interessanti. Vi invitiamo comunque a tenere d’occhio la lista completa, consultabile cliccando il banner sottostante.

Tuttavia, prima di lasciarvi, ci preme ricordarvi che se siete alla ricerca di consigli per acquisti di Natale potete far riferimento ai nostri consigli per gli acquisti, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

