Xiaomi, Samsung e Honor nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Abbiamo già dato uno sguardo a quelle che sono le proposte del giorno di Amazon dove, ve lo ricordiamo, ci sono oggi in sconto tantissimi libri in formato ebook a prezzi straordinari: un’occasione fantastica per tenersi impegnati in questi difficili giorni di forzata quarantena. Detto ciò, è arrivato il momento di controllare la situazione sul portale di Mediaworld dove, anche per la giornata odierna, fioccano le offerte “Solo per oggi”, con quella che è una tornata di offerte che sembrano squisitamente pensate per chi è alla ricerca di uno smartphone di qualità ad un prezzo che rasenti il ridicolo. Se nei giorni scorsi spiccava la proposta in sconto per Samsung Galaxy Note 10 Lite, oggi i riflettori sono invece puntati sull’ottimo Xiaomi Mi Note 10, arrivato sul mercato qualche mese fa, e oggi venduto all’ottimo prezzo di solo 479,00€, scendendo così molto al di sotto del suo prezzo originale di ben 599,00€!

Primo smartphone ad arrivare sul mercato con una fotocamera da ben 108 Megapixel, Mi Note 10 è accompagnato da altre quattro fotocamere sul retro: un teleobiettivo da 5 Megapixel (f/2.0 e OIS) con zoom ottico 5X, zoom ibrido 10X e zoom digitale 50X, un secondo teleobiettivo da 12 Megapixel (f/2.0) con zoom 2X, un sensore ultra-grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2) e infine un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) per scatti tra i 2 a 10 cm. Una configurazione eccellente, che ha sin da subito catturato l’attenzione di pubblico e stampa, tanto che il dispositivo fu premiato dal noto portale DxOMark con ben 121 punti, affiancandosi all’altrettanto blasonato Mate 30 Pro di Huawei! Uno smartphone eccellente, qualitativamente impeccabile e dotato di un design semplice ma raffinato che, unito alla solita qualità Xiaomi, lo rende una scelta più che azzeccata per chiunque cerchi prestazioni al top ad un prezzo non troppo elevato.

Un'offerta che va colta al volo e che, ovviamente, è solo una delle tante proposte in sconto di oggi. Dal canto nostro, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una piccola lista di prodotti consigliati, con quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a spulciare per bene la pagina ufficiale dell'iniziativa, così da poter tenere d'occhio tutte le offerte ancora disponibili ricordandovi, inoltre, che avrete tempo fino alla mezzanotte di oggi per effettuare i vostri acquisti a prezzo vantaggioso, al termine del quale molti prodotti torneranno al loro prezzo originale.

