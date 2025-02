YouTube è diventato più utilizzato su TV rispetto agli smartphone

La piattaforma YouTube ha registrato un importante cambiamento nelle abitudini di visione dei suoi utenti. Il CEO Neal Mohan ha annunciato che le persone trascorrono più tempo a guardare contenuti su televisori rispetto agli smartphone, con oltre 1 miliardo di ore di visualizzazioni giornaliere su TV.

Foto di DEVASHISHDEVAL da Pixabay

Questo spostamento verso i grandi schermi riflette il successo della strategia di YouTube nel posizionarsi come servizio di streaming a tutti gli effetti. Negli ultimi due anni, la piattaforma si è confermata come il servizio di streaming più seguito negli Stati Uniti secondo i dati Nielsen.

YouTube ha implementato significativi miglioramenti all'app per TV, introducendo funzionalità come la visualizzazione dei commenti e delle descrizioni dei video, l'organizzazione in "stagioni" per le serie e la possibilità per i creator di aggiungere commenti in tempo reale durante eventi e partite.

Il CEO Mohan ha sottolineato come la "nuova" televisione sia interattiva e includa formati come Shorts, podcast e dirette streaming, accanto ai tradizionali contenuti televisivi. Questa evoluzione riflette il cambiamento nelle preferenze degli spettatori e la convergenza tra piattaforme digitali e televisione tradizionale.

Parallelamente, YouTube TV ha raggiunto gli 8 milioni di abbonati, mentre YouTube Premium e Music hanno superato i 100 milioni di iscritti (inclusi i periodi di prova). L'azienda ha annunciato che continuerà a migliorare le funzionalità più apprezzate di YouTube TV e ad offrire nuovi vantaggi agli abbonati Premium.

Questi risultati confermano la crescente importanza di YouTube nell'ecosistema dell'intrattenimento domestico e la sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze degli spettatori. Ora però vogliamo sapere la vostra: utilizzate YouTube sul vostro TV quotidianamente? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.