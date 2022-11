L’unione Europea procede spedita verso il bando dei motori endotermici. Ricordiamo che a partire dal 2035 non potranno più essere venduti nuovi veicoli a combustione interna. Ciò porterà i consumatori a passare a nuove auto elettriche. Inoltre già dal 2030 le emissioni di CO2 delle auto nuove dovranno essere ridotte del 55%.

“È l’inizio di una grande transizione dell’Unione europea”, ha affermato Jan Huitema, un politico olandese e membro del Parlamento europeo.

Alcune aziende di nicchia, come Lamborghini e Ferrari, riceveranno un anno in più per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni e potranno continuare a vendere auto alimentate da combustibili fossili fino alla fine del 2035.

Photo Credit: Unsplash.com

“Le case automobilistiche europee stanno già dimostrando di essere pronte a farsi avanti, con l’arrivo sul mercato di auto elettriche sempre più convenienti”, ha affermato Frans Timmermans dell’UE. “La velocità con cui questo cambiamento è avvenuto negli ultimi anni, è notevole”.

Ma non mancano pareri contrari a questa transazione. Alcuni funzionari tedeschi, così come quelli di altre nazioni, si sono espressi contro la nuova legislazione, ma pare che le proteste siano cadute nel vuoto.

Oliver Zipse, CEO di BMW e presidente della European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), qualche tempo fa, si è espresso in modo non favorevole al divieto, per lui prematuro, nei confronti dei motori a combustione interna. “Sarebbe dannoso semplicemente rinunciare a una tecnologia in cui si ha una ottima posizione sul mercato globale. Non credo che ciò aiuterebbe il clima o chiunque altro“, ha affermato.

“I giorni del motore a combustione sono finalmente contati. Sono passati 125 anni da quando Rudolf Diesel ha rivoluzionato l’efficienza del motore, ma i legislatori hanno deciso che il prossimo capitolo sarà scritto dai veicoli elettrici”, ha commentato Julia Poliscanova di Transport & Environment.

Bisogna però far notare che auto e furgoni producono solo il 16% dei gas serra europei.

Negli Stati Uniti invece, lo stato della California ha recentemente annunciato che vieterà la vendita di veicoli con motore a combustione interna dal 2035. A differenza dell’UE, la California introdurrà gradualmente nuove normative. Ad esempio entro il 2026, il 35% di tutte le nuove auto vendute nello Stato, dovrà essere a emissioni zero. Si passerà poi al 68% entro il 2030 e, infine, al 100% entro il 2035.