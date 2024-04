5 motivi per comprare Jeep Avenger Elettrica

A questo link ho pubblicato la mia prova dell’Avenger elettrica, riscontrando alcune criticità che, tuttavia, non sono presenti sulle versioni a benzina e ibrida. Jeep Avenger è un ottimo B-Suv, in grado di offrire un elevato rapporto tra il prezzo e quello che offre, ideale per chiunque cerchi un piccolo SUV e che gli piaccia lo stile Jeep.

Nonostante questo la versione elettrificata è venduta a un prezzo alto, e le differenze rispetto alle versioni endotermiche è poco giustificato. Ho identificato cinque motivi per cui, in ogni caso, avrebbe senso voler acquistare (o non acquistare) l’Avenger in versione Full Electric.

Ci si vuole spostare in città

Avenger in versione elettrica non brilla per autonomia massima, vi permette di percorrere tra i 300 i 400 km, in base a come pigerete il piede sull’acceleratore. Tuttavia per chi vuole usare l’auto principalmente in un contesto cittadino, senza fare lunghi viaggi continuamente, l’autonomia di Avenger è più che sufficiente. Inoltre si tratta di un SUV compatto, questo significa che avrete un’auto dalle ruote grandi, sospensioni che assorbono bene tutti i dossi e le buche della città, interni spaziosi, ma ingombro generale limitato, che è l’accoppiata di caratteristiche perfette per avere comodità in città, soprattutto in grandi metropoli dove ci si trova a salire su marciapiedi o isole spartitraffico che spesso diventano dei parcheggi.

Quindi, a conti fatti, Avenger ha le caratteristiche per spostarsi con comodità in grandi metropoli, situazione in cui non serve né un’autonomia da record né prestazioni da supercar. Oltretutto molte città offrono agevolazioni per le elettriche, come l’entrata in ZTL o il parcheggio ovunque, e non ci sono limiti alle fasce di divieto per inquinamento.

Stile e personalità

Anche se si tratta di un aspetto puramente soggettivo e che potrebbe non seguire il giudizio di tutti, Jeep Avenger è un'auto con stile e personalità. Le linee sono adatte ad un pubblico di tutte le età, il family feeling con il brand è elevato e la "baby-jeep" riesce a distinguersi bene dal panorama attuale di mercato. Gli interni sono semplici ma curati, con un infotainment semplice da utilizzare e connettività avanzata alla portata di tutti.

Volete abbattere i costi di gestione

Bollo, tagliandi, freni, olio e tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria su un’auto elettrica è ridotta all’osso. Tutto ciò non vale solo per Avenger, ma è un punto comune a tutte le elettriche. Ciò vale ancora di più se volete un’auto con cui non fare decine di migliaia di chilometri all’anno, necessità che forse non si sposa perfettamente con la versione elettrifica di Avenger. Questo significa che potreste acquistare un’auto che, negli anni, vi darà molto poco da fare, non vi porterà a spese di gestione alte e, a conti fatti, anche il costo dell’elettricità, soprattutto se potrete ricaricarla a casa, rappresenta un bel vantaggio rispetto alle versioni endotermiche con il costo dei carburanti che, piano piano ma inesorabilmente, continua a salire.

Potete accedere al massimo degli incentivi

Il problema più grande della versione elettrificata di Avenger è il suo costo, raffrontato soprattutto con le versioni endotermiche che arrivano a costare (nelle versioni base), quasi la metà, e in ogni caso rimane una differenza consistente anche se confrontiamo le versioni a parità di allestimento. Tuttavia sappiamo che ci sono gli incentivi, e in base al momento storico, potreste accedere a una “scontistica” che va dal discreto all’ottimo. Se potrete portare il costo di Avenger alla pari, quantomeno, della versione ibrida Full Optional (quindi accedere a circa 10mila euro di incentivo), compresa la rottamazione, allora Avenger diventa un’automobile consigliabile, a patto che ovviamente sia quello che volete.

In questo preciso momento (alla stesura dell'articolo) il nuovo programma degli incentivi, che dovrebbe avere sconti molto consistenti, non è ancora attivo ma si prevede che diventerà accessibile al più tardi di maggio.

Volete un B-Suv elettrico

Quanto espresso nel primo consiglio è legato anche al fatto che i B-Suv elettrici sono pochi, soprattutto se la dimensione e compattezza è qualcosa d’importante per voi. Nella prova ho fatto il confronto di prezzo con Model Y, e nonostante sia impari, Model Y è più grande e ingombrante, per alcuni troppo per girare in città, per altri potrebbe essere un problema di dimensione del box, e altri ancora potrebbero non trovarsi a proprio agio con un’auto lunga. Quindi se state cercando un B-SUV compatto dal prezzo, rispetto ad altri modelli, più interessante, allora Avenger è tra i pochi consigli.